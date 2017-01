Svarta listan: Landets värsta hyresvärdar

• En hyresvärd i Eskilstuna vägrar åtgärda avsaknad av element och dugligt golv.

• I Västervik har en hyresvärd inte betalat elräkningen vilket lett till att elen två gånger stängts av. Värmepannan gick sönder och åtgärdades inte under tre månader.

• En hyresvärd i Växjö sade upp hyreskontraktet för en hyresgäst som hade två familjehemsplacerade barn boende hos sig.

• En hyresvärd i Örnsköldsvik har under 15 år avstått från att besiktiga hissen och har ignorerat beslut från hyresnämnden med krav om åtgärder mot trasiga balkonger, felande spisar med mera.

• För tredje året i rad hamnar en hyresvärd i Ludvika på listan. Hyresgästerna driver just nu 17 ärenden om brister i huset och skadeståndskrav. Värden har inte gått att kontakta.

• En bostadsrättsförening i Malmö har inte betalat vattenräkningen, boende klagar på kalla lägenheter och tvättstuga som inte fungerar.

• Stockholm: Hovrätten beslutade att hyresgäster skulle få 30 000 kronor vardera tillbaka, efter att värden krävt för höga hyror. Ägaren, som arbetar inom vården, har varit så svår att nå att hyresgäster låtsats vara patienter för att få kontakt.