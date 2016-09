Det var i våras som Jönköpings-Posten och sajten "Inte rasist men..." började rapportera om hur mannen, under pseudonym, berättat om våldsdåd begångna under FN-tjänstgöring, bland annat hur han har varit med när människor låsts in i brinnande kyrkor och hur böneutropare tystats med vapen.

Den senaste avhopparen uppger i ett pressmeddelande att han lämnar partiet för dess eget bästa, och för sin familj, rapporterar P4 Jönköping. Han behåller dock sina kommun- och regionpolitiska uppdrag.