Laleh vill inte bidra till bruset

Artister säger ofta att deras senaste skiva är den bästa de har gjort, det är en klassisk rockkliché.

Laleh tycker mycket riktigt att nysläppta "Kristaller" är hennes bästa album hittills men till skillnad från många andra kan hon motivera exakt varför.

– Jag vet att det här är en av mina bästa skivor. Jag har fått ännu mer tekniska färdigheter att kunna förverkliga mina visioner av låtarna med. Det känns som att jag fått till det exakt som jag vill, förklarar hon.

Annons X

– Poesin och den röda linjen är densamma. Men jag vet att jag har utvecklats rent hantverksmässigt, jag har en större bredd än förut.

När Laleh häromåret flyttade till USA för att satsa på en karriär som låtskrivare och producent var det också ett sätt för henne att just utmana sig själv.

– Jag vill inte stanna och vara nöjd, "nu vet jag vad jag gör och jag är framgångsrik". Det är en fälla. Så det blev en naturlig utmaning, låtskrivandet och producerandet, det finns alltid något att utveckla, säger hon

Laleh har skrivit åt storstjärnor som Adam Lambert, Ellie Goulding och Demi Lovato. I USA har hon också insett att den stora kommersiella musikindustrin är som vilken annan industri som helst.

– Det gör att jag ännu mer vill skapa min egen väg för jag tycker inte att det ska vara som vilken bransch som helst. Vi kan vara med och påverka vad barnen sjunger på skolavslutningarna, vi hörs och då tycker jag att man gör ett medvetet val om man vill bidra till bruset eller om man vill bidra till något annat.

Att Laleh vill göra det sistnämnda kan man höra i låtarna. På fredag släpps till exempel flickidolen Shawn Mendes nya skiva där hon har varit med och skrivit spåret "Like this".

– Där sjunger han "she's not drop dead gorgeous, but she kills me anyway". Jag ser alla de här fjortistjejerna som avgudar honom, när de får höra att han blir kär i en tjej som inte är "drop dead gorgeous"... det finns något fint i det, säger Laleh.

– Det är sådana små godisbitar som jag försöker strö ut, nästan som i smyg.

I höst fokuserar hon främst på den egna artistkarriären. Efter "Kristaller" väntar nu en mycket ambitiös och påkostad turné där Laleh ska uppträda i stora arenor runt om i landet tillsammans med sitt band och en sinfonietta.

Hon berättar att hon har fått höra att det är omöjligt att genomföra en sådan turné i Sverige – det har bara gjort henne ännu mer övertygad om att hon är rätt ute.

– Jag har alltid velat göra orkestergrejen, det har varit en dröm att ha en klassisk orkester och blanda det med band. Hur gör man en popkonsert som är klassisk? Jag gillar att leka med den känslan, säger Laleh.