Laleh spelades nio gånger. Hennes mest spelade låt var "Bara få va mig själv", som tre sommarpratare hade med i låtlistan.

De näst mest spelade artisterna var Michael Jackson, med sex gånger, och Nina Simone, fem gånger.

Utöver Lalehs hitsingel spelades även Justin Timberlakes "Can't stop the feeling", Edith Piafs "Non, je ne regrette rien" och Evert Taubes visa "Så skimrande var aldrig havet" tre gånger vardera.