Läkarfacket kräver stopp för ny vårdmodell på NKS

Nya Karolinska i Solna. Foto: Tomas Oneborg

Den lokala läkarföreningen på Karolinska i Solna har nu tröttnat på att sjukhusledningen inte reagerar på medlemmarnas kraftiga kritik mot den stora omorganisation som ska göras samtidigt som NKS öppnar. Då ska man bland annat överge den gamla klinikindelningen och i stället införa något som kallas temavård som SvD har beskrivit ingående vid flera tillfällen.

Dessutom ska man införa en managementteori som kallas värdebaserad vård. Den har tagits fram av det stora amerikanska konsultföretaget Boston Consulting group, BCG, och är en ganska oprövad verksamhetsmodell som nu ska införas i full skala på sjukhuset, vilket oroar läkarkåren på KS.

I boken ”Sjukt hus” som kom ut tidigare i höstas och i radioprogrammet Kaliber har den stora omorganisationen ifrågasatts av ledande läkare på sjukhuset. De har bland annat reagerat starkt på konsultföretagets BCG:s toppstyrning och att sjukhusets nuvarande produktionsdirektör Andreas Ringman Uggla gick direkt från ett jobb på just BCG till KS.

Yvonne Dellmark, ordförande i den lokala läkarföreningen på KS i Solna, säger till SvD att man vill nu avbryta införandet av modellen med värdebaserad vård.

– Det finns ingen evidens från andra ställen att den fungerar. Vi behöver en utvärdering av saken och naturligtvis kan då inte BCG vara kvar som konsulter på sjukhuset. De kan inte utreda sig själva, säger hon.

Dessutom kräver läkarföreningen i ett brev till sjukhusdirektören Melvin Samsom att man tills vidare skrinlägger planerna på den temavård som är tänkt att införas 2018. Däremot kommer man inte kräva stopp för den temavård som ska dra igång på söndag och nästa söndag. Alltså Tema Hjärt och kärl respektive barn.

Läkarföreningens krav påverkar inte NKS-starten på söndag. Efter alla larm om brister i patientsäkerheten som SvD berättat om under veckan har Karolinska nu kallat in extra många tekniker som ska lösa alla problem under inflyttningen. Dessutom har personal från Karolinska i Huddinge beordrats att arbeta på NKS.

Kim Sjölund, presschef på Karolinska universitetssjukhuset, säger sjukhusdirektören Melvin Samson kommer att svara på Läkarföreningens öppna brev nästa vecka.

– Nu är det fullt fokus på flytten till sjukhusbyggnaden på söndag. Det är vår huvudprioritet, säger hon till SvD.