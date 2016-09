Lady Gaga sjunger med Florence Welch

– Jag började arbeta med en låt som jag verkligen ville göra med en tjej – ni kommer förstå varför när ni hör vad låten handlar om, sade Gaga.

– Så jag tänkte "vem skulle jag vilja sjunga med?". Och enligt mig är hon, om inte den bästa, så en av de största sångerskorna i världen. Hon är makalös.

Även Beck och Father John Misty medverkar på skivan.

På fredagen släpptes den första singel från den kommande skivan. "Perfect illusion" är producerad av Mark Ronson, Tame Impalas Kevin Parker, Blood Pop och Gaga själv. Via Twitter avslöjar hon att Queens of the Stone Age-frontmannen Josh Homme medverkar på gitarr.

"Min kärlek och tacksamhet till de briljanta männen jag har gjort den här singeln med", skriver hon.

Singeln är det första nya släppet från stjärnan på tre år. När den nya skivan, som blir Gagas femte, släpps är inte känt.