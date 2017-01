"La la land" doftar Oscar

Ryan Gosling och Emma Stone spelar huvudrollerna i "La la land". Arkivbild. Foto: Joel Ryan

"La la land" fortsätter att dominera galasäsongen och rycker allt närmare en Oscarsuccé. Tidigt i morse vann Damien Chazelles hyllade film det förnämsta priset när producentorganisationen Producers Guild of America (PGA) delade ut sina filmpriser, som brukar ses som en av de tydligaste fingervisningarna om hur det kommer gå på Oscarsgalan.

Med tanke på att filmen utsågs till bästa film verkar det lovande. "La la land", med Ryan Gosling och Emma Stone i huvudrollerna, har hela 14 nomineringar inför årets gala. Den har tidigare vunnit mängder av prestigefulla priser på galor som Golden Globe, Bafta och Critic's Choice.

Oscarsgalan äger rum den 26 februari på Dolby Theatre i Los Angeles, med Jimmy Kimmel som debuterande Oscarsvärd. Även Sverige har flera Oscarchanser: "En man som heter Ove" är nominerad i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film och filmens maskörer, Love Larson och Eva von Bahr, kan vinna för bästa make up och hår. Musikproducenterna Max Martin och Johan "Shellback" Schuster är nominerade för "Trolls"-låten "Can't stop the feeling" och svenske filmfotografen Linus Sandgren kan vinna för fotot i just "La la land".

Annons X

Filmen hade svensk biopremiär i helgen.