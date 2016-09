Tar strid mot Björklund om religiösa friskolor

Foto: Bertil Ericson/TT

Flera L-politiker, bland andra partiledaren Jan Björklund, skrev i går en debattartikel om att nya religiösa friskolor borde stoppas. Inga tillstånd ska ges och de skolor som finns i dag – de flesta av dem kristna – ska inte inte få expandera.

Ohlsson skriver att de skolor som bryter mot skollagen ”eller visar minsta tillstymmelse till fundamentalism, könsapartheid eller indoktrinering” borde stoppas, men att man inte ska straffa de som sköter sig. Hon nämner judiska Hillelskolan som ett framgångsexempel.

Ohlsson avslutar med:

”’The true measure of a democracy is the way it treats its minorities’ skrev Lord Acton. Det är ett politiskt uppdrag liberaler bör ta på största möjliga allvar.”

