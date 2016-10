Kylskåpet tomatens värsta fiende

Forskare verksamma vid University of Florida studerade aktiviteten hos fler än 25 000 gener hos två olika tomatsorter, skriver New Scientist. Genaktiviteten studerades både före och under förvaring i kylskåp samt efter det att tomaterna hade återfått rumstemperatur igen.

Det visade sig att kylan tog knäcken på hundratals gener, varav många producerar enzymer som i sin tur står för tillverkningen av de kemikalier som ger tomaterna deras smak, sötma och doft. Inte sällan var skadan permanent. Enzymerna återhämtade sig aldrig.

Forskarna, som publicerar sina resultat i tidskriften Pnas, tror att kunskapen kan resultera i nya korsningar som tål kyla, utan att smaken går förlorad.