Kvinnorna som fångade världen

Nobelbanketten 1976. Drottning Silvia blir fotograferad av Jeanne Ting, 13 år. Foto: Ragnhild Haarstad

Pressfotografiet var, liksom den skrivna journalistiken, länge ett yrke förbehållet männen. Det innebär inte att det saknades kvinnor: journalister som Ester Blenda Nordström och Bang tillhör 1900-talets främsta reportrar, och med tiden kom allt fler kvinnor att etablera sig även som fotografer. Tre av dem – Alma Haag, Ellen Dahlberg och SvD-fotografen Ragnhild Haarstad – visas i utställningen ”Upphovsmannen är en kvinna”, som öppnar på Marabouparkens konsthall på lördag.

Idén till utställningen kom ursprungligen från filmkritikern Wanda Bendjelloul, som reagerade på bristen på kvinnlig fotohistoria. Arianna Bommarco, kurator för utställningen, menar att det är i linje med hur kvinnor inom andra områden osynliggjorts i historieskrivningen.

– Jag tycker att de här kvinnorna var föregångare, de första yrkeskvinnorna i sitt slag på sina olika redaktioner. Det finns helt enkelt ett hål och fylla, vilket vi försöker göra med den här utställningen, säger hon.

Ragnhild Haarstad var verksam som fotograf på SvD under nästan 40 år, från det tidiga sextiotalet till millennieskiftet. Hon började som student i Christer Strömholm ateljé, kom som fotoassistent till SvD 1958 och blev två år senare Sveriges första kvinnliga heltidsanställda pressfotograf.

– Jag minns att den första bilden jag fick publicerad var från en söndagsskola i Bromma, och att det var speciellt att se mitt namn i tryck. Sedan var det på den vägen – det ena gav det andra. I början hände det ofta att jag fick göra jobb som karlarna inte ville, det som inte var så märkvärdigt, säger Ragnhild Haarstad.

Att ta sig in i det mansdominerade yrket var inte oproblematiskt. Ragnhild Haarstad berättar om en manlig fotograf som inte ville arbeta i hennes skift eftersom han inte trodde att hon kunde klara av det tunga arbetet.

– Det fanns både för och nackdelar med att vara kvinna. Om det var stökigt med stora människosamlingar så var det ofta jag som fick flytta på mig, eftersom man lade märke till mig. Men många reagerade också på att det var roligt med en kvinnlig fotograf, säger hon.

Under karriären fick Ragnhild Haarstad följa stora händelser i Sverige och Europa på nära håll. Hon gjorde en reportageresa längs gränsen mellan Öst- och Västtyskland, befann sig i Tjeckoslovakien när Sovjets stridsvagnar rullade in 1968 och fick som en av två fotografer följa kung Gustav VI Adolf under en resa till Tärnaby.

Alexander Solzjenitsyn på v äg in i Oslofjorden, 1974. Foto: Ragnhild Haarstad

En av de bilder hon är mest stolt över föreställer den ryske författaren och Nobelpristagaren Alexandr Solzjenitsyn, tagen på en färja mellan Köpenhamn och Oslo efter att han lämnat Sovjetunionen.

– Vi var två fotografer som hade möjligheten att följa med på båten, och jag lyckades få en bild av Solzjenitsyn just vid inloppet mot Oslo. Men jag är nog framför allt fäst vid bilder av människor i vardagen, de man fångade under det vanliga arbetet, säger Ragnhild Haarstad.

Alma Haag (1882–1979) är den tidigaste av de tre fotograferna i utställningen. Hon var Dagens Nyheters första pressfotograf och tog bland annat tidningens första publicerade bild från 1907 – efter henne skulle det dröja 80 år till tidningens nästa kvinnliga fotograf.

Med på uställningen finns också Ellen Dahlberg, i dag 96 år gammal, som varit verksam som frilansfotograf för tidningar som Folket i bild och Tidningen Vi. Hon är inte minst känd för sina reportageresor genom Sydamerika, Nordamerika och Karibien under åren efter andra världskriget.

Marabouparkens utställning ”Upphovsmannen är en kvinna” öppnar den 28 januari och pågår till den 23 april. Den 10 mars kommer även SVT:s Kobra visa en dokumentär om de tre fotograferna.