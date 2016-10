Håll ut, snart är det över. Läsare trötta på det amerikanska presidentvalet har dock anledning att fundera över fortsättningen som oavsett vinnare kommer att påverka Sverige.

Det är inte our finest moment, vårt bästa ögonblick i historien. Larry La Rocco, en gång demokratisk kongressman från Idaho, håller sorgset med mig om vad vi Amerikavänner känner just nu.

USA-ambassaden i Stockholm har påpassligt ordnat ett samtal mellan två tidigare ledamöter av representanthuset, en från varje parti på turné i Norden. De anstränger sig verkligen att uppträda artigt mot varandra, till skillnad från huvudkandidaterna i deras respektive partier.

Vi enas om att USA, de frias land och hjältarnas hem, är större än den bild som ges av kandidaterna i presidentvalet. Ehuru en politiskt fortsatt splittrad nation kommer den dock sannolikt att hämta sig efter det pågående inbördeskrig som saknar motstycke sedan 1861.

I publiken lyssnar idel kommentatorer och reportrar från den svenska kåren av valbevakare. Aftonbladets Wolfgang Hansson ska snart på reportageresa, radions Agneta Ramberg och Fyrans Jonas Björk lär få kommentera - om plats gives; det kan bli trångt framför mediernas mikrofoner natten till den 9 november.

Det är en för kandidaterna mycket lång period kvar till dess, mer än tre veckor av ångest. Efter den senaste veckan måste stämningen i Donald Trumps kansli påminna om kanske inte de sista dagarna i bunkern i Berlin i april 1945 men väl Nixons veckor före avgången efter Watergate-skandalen. Men med längre verkningar; om det inte svänger i den sista tv-debatten den 20 oktober återstår bara för Trump att bränna jorden, no prisoners. Ty hans kandidatur var inte bara personlig utan politisk, och pekar framåt.

Symboliskt nog hålls slutduellen i Las Vegas. Svenska spelbolag erbjuder fortfarande chansen att tjäna en förmögenhet med odds över 1,0 på Clinton. Mycket större blir avkastningen på en dollar på Trump om man är beredd att riska på att alla opinionsmätningar från den senaste veckan är fel.

Visst finns några siffror kvar inom felmarginalen i en del ännu icke avgjorda delstater, och all reservation bör fortfarande göras för mätfel i metoderna med viktningar. Kanske väntar också någon ny skandal på att presenteras i Clintons syndaregister?

I en tidigare artikel i denna tidning har jag kallat amerikanska presidentvalskampanjer för världens näst bästa cirkus, efter Ringling Brothers, Barnum & Bailey. Men humorn, storheten och charmen i tidigare valkamper har ersatts av Twitterhat och Facebookhot, i de asociala mediernas drängstuga. Det drabbar inte bara kandidaterna utan även den halva av det amerikanska folket – de röstande - som låter detta ske, synbarligen utan djupare förståelse för hur omvärlden betraktar skeendet.

Valet 2012 mellan den hygglige Mitt Romney och den hedervärde Barack Obama var väsensskilt, inte detsamma som dagens enkla val: en kvinna eller en fähund.

Efter att Trumps kvinnosyn har avslöjats (som om den inte framgick före Pussygate!) har i alla fall USA:s röstande kvinnor bestämt sig; i vrede ska man se till att USA får sin första president med rätt kromosomuppsättning, Och tillsammans med de män som alltid sympatiserar med demokraternas kandidat oavsett kön utgör dessa en majoritet i tillräckligt många stater. Enligt valgurun Nate Silver leder Clinton nu med 33 procentenheter bland kvinnorna, vilket mer än väl kompenserar för hennes underläge bland män, 11 procentenheter. Antalet män fostrade i hans omklädningsrum räcker inte.

Inte mig emot. Jag skrev av mer journalistiska än politiska skäl för 13 år sedan i denna tidning att det är en oemotståndlig tanke att USA ska få en kvinna som president, som landet för åtta år sedan fick en rasdefinierad person. För en liberal är det förstås motbjudande att ID snarare än idé ska vara avgörande, att kön och hudfärg ska spela större roll än vilka idéer man står för. Men nu lever vi i en tidsanda där identiteter övertrumfar ideologier.

Det engagerade samtalet om Amerikas framtid borde i väntan på valresultaten handla mindre om kandidaterna och mer om tiden efter valdagen den 8 november. När Hillary Clinton vaknar till frukost efter valnatten har hon kanske vunnit ämbetet men inte nationens hjärtan. Den sådd som Donald Trump och hans armé av Clinton-hatare planterade - och före dem tepartisterna - ska skördas, och det talas redan om hur Trump-TV kommer att bli oppositionen mot ”eliten” för all framtid.

Ja, det är möjligt att Trump tar det republikanska partiet med sig ner i avgrunden. Siffernördarna vänder och vrider på siffrorna i varje valdistrikt för att räkna på tänkbara sannolika republikanska jordskred utför i valen till kongressens båda kammare. Men här är negativfaktorn inte lika markant; många lokala representanter är mer sansade normala republikaner med starkt stöd i just den opinion som växt fram innan Trumps underliv blev definierande. De jobbar nu dygnet runt för att distansera sig från honom, rädda vad som räddas kan. Närmare hälften av de republikanska kvinnorna på de högsta posterna har uttalat att de inte stöder Trump.

En antitrumpeffekt i the mood of the nation, valvinden, kan alltså inte uteslutas, vilket skulle riskera den republikanska majoriteten i kamrarna och därmed den maktdelning som var grundlagsfädernas stora bidrag till konstruktionen av världens främsta folkstyre.

Det utgör också dilemmat för det republikanska partiets överlevnad. Trump må övergå till annat om han förlorar men hans väljare finns kvar, ungefär hälften av hälften av de röstberättigade. Och de högerradikala kommer att gräva ner sig i skyttegravarna för många års kamp mot det som styr deras liv: det patologiska hatet mot en person som om hon blir USA:s president nr 45 får hoppas att Secret Service gör sitt jobb.

Hon ska ha tur varje dag, som jihadisterna uttrycker det.

MATS JOHANSSON är redaktör för Säkerhetsrådet och ordförande i den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld. Valveckan i USA rapporterar han för SvD från Washington, DC.

Lästips! Enligt Newsweek baserar Trump sina påhopp på Clinton för hennes agerande vid terroristattacken i Bengazi på rysk desinformation – en förfalskning av ett e-mejl som påstods ha hittats av WikiLeaks.