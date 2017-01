Kvinnan som avslöjade mästerspionen har dött

Clare Hollingworth när hon firade sin 105-årsdag på pressklubben i Hong Kong i oktober förra året. Foto: Kin Cheung/AP

Clare Hollingworth 1911–2017

Hon var först med århundradets nyhet om att andra världskriget brutit ut. Nu har den brittiska utlandskorrespondenten Clare Hollingworth dött, 105 år gammal.

När Nazityskland förberedde invasionen av Polen 1939 satt hon i en brittisk diplomatbil och blev vittne till hur tusentals tyska pansarvagnar ställdes upp vid den polsk-tyska gränsen. Hon hade då bara jobbat en vecka på Daily Telegraph. Publiceringen den 29 augusti räknas som ett av de största scoopen någonsin.

Två dagar senare, den 1 september 1939, befann hon sig på ett hotell i den polska staden Katowice och såg de första tyska stridsvagnarna utanför sitt fönster. När hon ringde den brittiska ambassaden i Warszawa vägrade diplomaten att tro på vad hon sa. Då höll hon telefonluren ut genom sitt sovrumsfönster så att han kunde höra ljudet av tyska tanks.

I den nyutgivna biografin ”Of fortunes & war: Clare Hollingworth. First of the female war correspondents” skriver författaren Patrick Garrett om funna dokument som visar att den förste kvinnliga krigskorrespondenten räddade tusentals människor från nazisterna strax före krigsutbrottet. Det handlade om judar, fackföreningsfolk, kommunister och andra förföljda minoriteter, enligt BBC.

I en intervju i Independent 2016 förklarade Hollingworth varför hon hela tiden var säker på att nazisterna till sist skulle besegras: ”Jag trodde att de skulle förlora kriget eftersom de inte brydde sig om människor.”

Under kriget rapporterade hon från Balkan, Mellanöstern och Nordafrika. Hon beskrev striderna mellan araber och judar i det brittiska mandatet Palestina. Hon skildrade även grymheterna i Vietnamkriget, Mellanöstern, Algeriet, Indien, Pakistan och kulturrevolutionen i Kina, som en av västvärldens första korrespondenter.

Ett annat av hennes berömda scoop kom 1963, när hon jobbade för The Guardian i Beirut. Hon insåg att kollegan på The Economist och The Observer, Kim Philby, var spion och hade hoppat av till Moskva. The Guardian var oroliga för att bli stämda och höll inne med publiceringen i tre månader, och tonade sedan ner den så att konkurrenterna kunde ta vid.

Som 70-åring bröt hon upp och flyttade till Hong Kong. I oktober förra året firade hon sin 105-årsdag på Utlandskorrespondenternas klubb dit hon ofta gick. Hollingworth brukade ofta säga att hon aldrig var lyckligare än när hon flackade omkring i världen utrustad med en tandborste, skrivmaskin och, om det behövdes, en revolver.

I en intervju förklarade hon sin dragning till faror: ”Jag njuter av action. Jag är inte modig, jag bara njuter av det. Jag vet inte varför. Gud skapade mig så här. Jag är inte rädd.”