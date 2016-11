Kvinna anklagar Trump för barnvåldtäkt – hotades

Donald Trump anklagas för att ha våldtagit en 13-åring. Foto: Evan Vucci/AP

Istället var det kvinnans advokat som talade på en presskonferens i Los Angeles:

– Jane Doe har fått ta emot flera hot i dag. På grund av det känner hon sig alldeles för rädd för att visa sitt ansikte. Hon är fruktansvärt rädd, säger Lisa Bloom, kvinnans jurist.

Donald Trump förnekar bestämt anklagelserna. Hans advokat kallar dem för ”vårdslösa, oansvariga och kategoriskt osanna”.

Advokaten Lisa Bloom:

– Jag ber om ursäkt till alla som kommit hit, men kvinnan är fruktansvärt rädd. Det här har drabbat alla kvinnor jag har försvarat mot Donald Trumps övergrepp, sade Lisa Trump till den församlade pressen.

Tidigare hade hennes advokatbyrås hemsida kraschat sedan meddelandet om presskonferensen offentliggjorts.

Våldtäkten ska ha ägt rum 1994, då kvinnan var 13 år. Kvinnan har hävdat att Donald Trump angrep henne vid fyra tillfällen på partyn i New York, arrangerade av finansmannen Jeffrey Epstein, som själv anklagats för våldtäkt.

En stämning i civil domstol i New York ska förberedas den 16 december. Redan i april i år skickade kvinnan, känd som Jane Doe, in en stämning, som dock underkändes på grund av formella fel. Även i juni har kvinnan lämnat in stämningar både i Kalifornien och i New York.

Enligt The Guardian har inte kvinnans anklagelser fått samma uppmärksamhet som andra fall av sexistiska anklagelser mot den republikanske presidentkandidaten då hennes talan tidigare förts fram av en excentrisk anti-Trump kampanj – som gjort sig känd för att komma med grova anklagelser mot celebriteter.

Norm Lubow, tidigare producent på The Jerry Springer TV-show, är den som genom åren fört fram flera ifrågasatta påståenden, bland andra mot musikern Kurt Cobains änka Courtney Love och den morddömde O.J Simpson.

Övergreppen mot ”Jane Doe” – ett namn för en person vilken som helst, ”Joe Doe” är den manliga motsvarigheten – ska ha skett i en lägenhet på Manhattans övre östra sida där den utpekade Jeffrey Epstein huserade vid tidpunkten, 1994.

Samme man dömdes 2008 i Florida för att ha haft sex med minderåriga, men har hela tiden nekat till kännedom om anklagelserna som involverar Donald Trump.

Den här gången har dock Jane Doe starka, juridiska muskler bakom sig. Advokatfirman The Bloom Firm har tidigare tagit sig an flera uppmärksammade fall i både Kalifornien och i New York. Firman har bland annat framgångsrikt stämt organisationen Boy Scouts of America samt Los Angeles poliskår, LAPD.