Kuppen som drog ner byxorna på tv-mediet

Per Oscarssons kalsongmonolog i ”Hylands hörna” för exakt 50 år sedan är ett av den svenska tv-historiens mest klassiska ögonblick. Den enorma tittarstormen visade på tv-mediets växande betydelse och föregrep samtidigt de digitala flödenas interaktiva mediekultur.

Per Oscarsson i ”Hylands hörna” den 26 december 1965. Foto: SVT Öppet Arkiv

På annandagskvällen 1966 gjorde en riddare entré i ”Hylands hörna”, 60-talets stora underhållningsprogram i tv. Riddaren satt på en ponny och bar peruk, lösskägg och lösnäsa. I ena handen hade han en trälans och i den andra en rund sköld av plåt. Till en början kunde varken programvärden Lennart Hyland eller studiopubliken identifiera den maskerade mannen på hästen. Efter några minuters frågor stod det dock klart vem det var: skådespelaren Per Oscarsson.

När han tagit av sig riddarrustningen höll han en monolog där han först förklarade hur det var att ”stoppa pappas kiss i mammas kiss”. Sedan fortsatte han och talade om judar, ras och färgade människor. Medan han pratade tog han av sig plagg efter plagg. Till slut återstod bara kalsongerna. Nervösa skratt hördes från studiopubliken när han fortsatte att klä av sig. Det visade sig dock att ­Oscarsson bar flera lager kalsonger. Alla utom det sista paret åkte av. ”Är jag inte naken, så är det för att ni inte vill se”, avslutade han och gick ut i kulisserna medan studiopubliken applåderade.

Oscarssons framträdande väckte genast starka reaktioner bland tittarna. De anställda telefonisterna vid Sveriges Radios upplysningscentral, mer känd som ”klagomuren”, nåddes samma kväll av hundratals telefonsamtal från personer som retat sig på programmet. Det var, enligt telefonjourrapporten från denna kväll, ”den värsta storm sedan Nackasändaren gick sönder”. Många uppfattade Oscarssons framträdande som ”osmakligt och opassande”. Under årets sista dagar fortsatte upplysningscentralens telefoner att ringa. Hundratals upprörda tittare ­ville framföra sina åsikter. Sveriges Radio fick dessutom ta emot ett stort antal brev. Ingenjörer, präster, lärare och andra personer med någon form av auktoritet – påfallande ofta familjefäder – protesterade i långa brev mot vad de uppfattade som ett stötande, vulgärt och olämpligt programinslag.

Annons X

De stora kvällstidningarna, som tidigt gjort tv-mediet till ett centralt bevakningsområde, uppmärksammade också kalsongdramat i ”Hörnan”. Dagen efter prydde Hyland och Oscarsson åtskilliga förstasidor och löpsedlar. ”HYLAND BER ALLA TV-TITTARNA OM URSÄKT FÖR SEXUALLEKTIONEN”, löd exempelvis Aftonbladets löpsedel. Inne i tidningen publicerades en intervju med Oscarsson, som berättade att folk hade ringt hem till honom hela natten.

Per Oscarssons tilltag var förstasidesstoff i SvD den 27 december 1966. Foto: SvD:s arkiv

Hur kunde en enskild tv-händelse få så stor uppmärksamhet? Ett skäl var den enda nationella tv-kanalens genomslag; för de flesta svenska tittare var den närmast synonym med tv-mediet i sig. Ett ­annat skäl var ”Hörnans” exceptionella popularitet. Sedan premiären i tv 1962 hade programmet varit ett av de mest sedda och mest uppskattade i den enda kanalens utbud. Miljontals tittare samlades regelbundet kring sina nyinköpta tv-apparater för att följa Hyland och hans gäster; programmet var liksom ”Aktuellt”, ”Kvitt eller dubbelt”, ”Bröderna Cartwright” och fotbolls-VM 1958 en viktig del av televisionens genombrott under efterkrigstiden.

De telefonjourrapporter (en sorts samtalsprotokoll) som dagligen skrevs av de anställda vid Sveriges Radios ”klagomur” visar att just ”Hylands hörna” var det tv-program som över tid engagerade mest. Efter varje ny sändning ringde mängder av tittare för att framföra önskemål, hyllningar eller klagomål. Andra tv-program kunde också väcka starka reaktioner, men inte lika ofta och sällan under flera års tid. I telefonjourrapporterna sticker reaktionerna på ”Hylands hörna” påtagligt ut ur mängden – både kvantitativt och kvalitativt. Programmet som sändes annandagen 1966 tycks dessutom ha samlat särskilt många ­tittare. Enligt en studie som gjordes av Sektionen för publikundersökningar (som ingick i Sveriges Radio) lockade sändningen just denna kväll tre fjärde­delar av landets vuxna befolkning – och fyra femtedelar av alla tv-innehavare. Kalsongdramat kunde således följas av miljontals tittare.

Man kan också tänka sig att en del av de starka reaktionerna på programmet hade att göra med Lennart ­Hyland själv. Han hade strax före krigs­slutet 1945 anställts vid Radiotjänst (som senare blev Sveriges Radio) och på bara några år blivit en av ­radions populäraste och mest omskrivna röster. ­Redan under sent 40-tal började han utmana Sven Jerring, den förste radiomannen, om positionen som den ledande sportreferenten i radio. I början av 50-talet framträdde han dessutom som konferencier i familjeunderhållningen ”Karusellen”, som snabbt blev en av radions största publiksuccéer ­någonsin. När han sedan, i slutet av 50-talet, även etablerade sig som underhållningskonferencier i det färska tv-mediet blev han i ännu högre grad en massmedial institution. När Oscarsson störde institutionen Hyland och hans trivselprogram uppfattades det av många som stötande.

”Hylands hörna” sändes mellan 1962 och 1983. Foto: TT

Kalsongchocken i ”Hörnan” 1966 kan även betraktas som ett politiskt drama. Oscarsson, som 1966 var en firad och prisad skådespelare, fascinerades av tidens radikala teater. Den gav ­skådespelarna möjligheter att bryta sig loss från regissörens envälde och med hjälp av improvisation pröva sig fram. Oscarssons med­verkan i ”Hörnan” framstår som just en sådan anti-auktoritär improvisation; ”regissören” Hyland fick hålla sig i bakgrunden medan gästen, den frie skådespelaren, höll tal och klädde av sig. Den ­radikala teatern speglade – och var en del av – den politiskt färgade ungdomskultur som började bli alltmer urskiljbar i Sverige och andra västländer i mitten av 60-talet. När Oscarsson framträdde i ”Hörnan” utmanade han således inte bara en känd tv-värd, utan också en etablerad, hövlig kultur med tydliga ramar. Han ifrågasatte det förväntade; den avklädda manskroppen kunde, för första gången i svensk tv, fungera som ett verktyg för sexualpolitisk provokation.

Kalsongchocken var en del av en tid då konflikter kom upp till ytan. Detta märktes inte minst i tv-publikens reaktioner. Ordet tittarstorm dök upp i svenska språket kring 1960 och antyder att ett ­betydelsebärande skifte ägde rum. Oscarssons framträdande i ”Hörnan” 1966 var alltså inte den enda tv-händelse som upprörde tittarna. Ett av de första tv-program som det stormade kring var ­”Fasad”, ett av de så kallade ”Skäggen”-programmen, som sändes senhösten 1963. Ett stort antal ­tittare upprördes då av ett skämt om Gustav II Adolf; komikerna i programmet hävdade att den gamle kungen med tiden blev ”tämligen feg” – och inte ”tämligen fet”, som det stod i skolböckerna.

I februari 1967, alltså ett par månader efter kalsongdramat i ”Hörnan”, orsakade Per Oscarsson en ny tittarstorm. Denna gång medverkade han i ”Multi­konst”, ett program om svensk samtidskonst, och blev där den första som yttrade ordet ”knulla” i svensk tv. Återigen upprördes ett stort antal tittare och telefonerna gick varma på Sveriges Radios ­”klagomur”.

Tittarstormarna på 60-talet blottlägger tidens konflikter och tabun; sexuell frispråkighet och ifrågasättande av auktoriteter provocerade många. Tittarstormarna visar också att tv-­publiken var allt annat än en passivt mottagande massa. Folk i torp, villor och lägenheter reagerade på bilderna och ljudet som strömmade ut i deras hem. Breven och telefonsamtalen till Sveriges Radio kan ses som analoga motsvarigheter till dagens ­Facebook-, Twitter- och Instagram-kommentarer. Tittarnas reaktioner blev också viktiga nyheter som ”delades” på tidningarnas förstasidor och löpsedlar. Enkanalstelevisionen och dess publik ingick därmed i en i allra högsta grad interaktiv mediekultur. ­Analoga medier kunde också vara ­sociala medier.

Det tidiga 70-talets telefonjourrapporter visar att tittarstormarna blev fler. Kanske berodde ökningen på att tittarna sedan december 1969 hade ytterligare en kanal, TV2, att ha åsikter om. Hyland och hans hörna fortsatte i ytterligare ett par år att väcka många och starka reaktioner bland tittarna. Programmen engagerade och roade, liksom tidigare, mängder av tittare. En del började dock uppfatta Hyland som reaktionär och gammalmodig. ­Samtidigt stormade det också kring allt fler andra program; under 70-talets första år tycks det ha ringt nästan jämt i ”klagomurens” telefoner. Fler samtal än tidigare var explicit ­politiska: det talades ofta om vänstervridning och högerpropaganda. Upprördheten hade fått en mer uttalat politisk ton.

I mitten och slutet av 70-talet började noteringar­na i telefonjourrapporterna glesna. Tittarnas r­eaktioner dokumenterades inte längre lika utförligt. Möjligen hade tittarstormarna också bedarrat något. Färre program samlade miljontals tittare och tv-­mediet tycks ha blivit mer vardag än sensation. Likväl kunde inte mediebolag som Sveriges Radio (som 1979 fick Sveriges Television som dotterbolag) ignorera tittarnas åsikter. Tittarstormar, som åtminstone under 60- och 70-talen sällan omfattade mer än några hundra tittare, slogs ofta upp stort i kvällspressen. Publiken var en betydande maktfaktor.

Den kulturhistoriska medieforskningen, som sedan millennieskiftet vuxit fram som ett livskraftigt, tvärvetenskapligt forskningsfält, har visat att publiker per definition är interaktiva. Det som har förändrats är interaktivitetens former och tekniska förutsättningar. På 1800-talet kunde en missnöjd ­teaterpublik kasta rutten frukt eller storma scenen. I mitten av 1900-talet, när miljontals tv-tittare samlades kring samma program, skakade tittarstormar mäktiga medieföretag. Idag framträder stormarna i stället i de digitala flödenas kommentarsfält. ­Nätets bubblor av glödgad vrede är dock betydligt fler och tycks allt snabbare bre ut sig över världen.

Petter Bengtsson är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.