Kronofogden vill granska Carlströms affärer

För två veckor sedan avslöjade SvD Näringsliv att det under Johan Carlströms tid som vd för Fingerprint Cards skickades företagshemligheter från hans mejlkonto till en dömd ekobrottsling från Göteborg. Ett av mejlen skickades onsdagen den 20 oktober 2010. I mejlets ämnesrad står ”Only for Glenn” och i texten ”att användas vid behov”. Mejlet avslöjade Fingerprints kvartalsrapport för det tredje kvartalet, fem dagar innan den skulle publiceras. Materialet som SvD Näringsliv har sett kommer från en sex år gammal polisutredning och påträffades i ekobrottslingens mobiltelefon.

Har en skatteskuld till staten på 5,4 miljoner kronor.

Christer Davidsson, chef för specialindrivningen på Kronofogden i Malmö och Göteborg är mycket intresserad av uppgifterna i SvD:s artiklar:

– Det här måste vi utreda. Dels på grund av att personen har skulder, men också på grund av att han har näringsförbud. Vi ska gräva så mycket vi bara kan i detta, säger han till SvD.

Det som främst väckt Kronofogdens intresse är mejl från Johan Carlströms mejlkonto som uppmuntrar ekobrottslingen att sätta in pengar på den dåvarande vd:ns privata bankkonto. Ett kontoutdrag bekräftar att Johan Carlström kort därefter tagit emot 1 020 000 kronor. Vidare har SvD sett ett förberett avtal för att överlåta 10 procent av aktierna i ägarbolaget Sunfloro i en affär under bordet, som skulle vara värd samma summa som sattes in på Carlströms konto.

Förnekar inte en överföring med ekobrottslingens förnamn.

Ekobrottslingen, i dag 62 år gammal, har dömts för grova ekobrott både 2006 och 2012. Han har i dag näringsförbud och har en skatteskuld till staten på 5,4 miljoner kronor. Dessutom har ekobrottslingen en privat skuld till Collector på 600 000 kronor från 1991 som även den har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Totalt är skulden till Kronofogden 5,9 miljoner kronor.

I en skriftlig kommentar till TT skrev Johan Carlström att han aldrig skrivit på något avtal som överlåter aktier i ägarbolaget Sunfloro till en tredje part. Han förnekar inte en överföring med ekobrottslingens förnamn som SvD sett på hans kontoutrag, men menar i stället att de har en annan innebörd än att de skulle vara betalning för 10 procent av aktierna i ägarbolaget Sunfloro.

Det är bland annat de här överföringarna som Kronofogden är intresserad av. På frågan hur Kronofogden kommer att gå vidare och om de kommer att kontakta Johan Carlström svarar Christer Davidsson så här:

– Alla människor har en upplysningsplikt gentemot Kronofogden, även om man inte är skyldig några pengar.

Är det generellt sett svårt att hitta pengarna?

– Ibland är det enkelt och ibland går det inte alls. Men det är det här vi är till för. Vårt uppdrag är att alla ska göra rätt för sig.

Fingerprint Cards nuvarande vd, Christian Fredrikson, var snabbt ute och meddelade sitt fortsatta förtroende för att ha kvar huvudägaren Johan Carlström som anställd i bolaget. Detta trots att företagshemligheter, däribland en kvartalsrapport, alltså har skickats från Johan Carlströms mejlkonto till en dömd ekobrottsling.

– Det är självklart att jag har förtroende för Johan Carlström som affärsutvecklare. Han har många bra idéer och är en stark person för bolaget, sa Fredrikson.