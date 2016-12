Kritiskt läge för Star wars-stjärna

Problemet uppstod när Carrie Fisher flög från London till Los Angeles på fredagen. Enligt nöjessajten TMZ fick hon en hjärtattack 15 minuter innan landning. Ombord på planet fanns en sjukvårdsutbildad person som gav skådespelerskan hjärt-lungräddning.

Först 15 minuter efter att hon landat återfick hon sin puls, enligt TMZ.

Hennes bror, Todd Fisher, sade i ett uttalande natten till lördagen att hon vårdas på en intensivvårdsavdelning i Los Angels. Han tillbakavisade även tidigare uppgifter om att hennes tillstånd hade stabiliserats, enligt Reuters.

– Jag hoppas att vi alla kan be för henne, sade han till Entertainment Tonight.

60-åriga Carrie Fisher är mest känd för att ha spelat prinsessan Leia i ”Stjärnornas krig”. Hon återvände till rollen i förra årets ”Star wars – The force awakens”, och spelar även i nästa film i rymdäventyret.

Hon var i London för att prata om sin nyutkomna bok ”The princess diarist”, som bland annat handlar om att hon hade en hemlig kärleksaffär med skådespelaren Harris Ford under filminspelningarna av ”Stjärnornas krig”. Hon har tidigare skrivit öppenhjärtigt om sin kamp mot drogberoende och psykisk sjukdom.

Mark Hamill, som spelar Luke Skywalker i filmerna, skriver på Twitter att han sänder välönskningar till Carrie Fisher. Samma budskap kommer från Billy Dee Williams, som spelade Lando Calrissian i två av filmerna.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher