Kritiserad Trump-stiftelse går i graven

Intressekonflikterna rör inte bara Trump personligen utav även hans barn.

Nyligen auktionerades en 45-minuter kaffestund med Trumps dotter Ivanka Trump ut, i utbyte mot en donation till hans son stiftelse; Eric Trump foundation. Auktionen hade pågått i tio dagar och 28 bud hade kommit, varav det högsta låg på drygt 72 000 amerikanska dollar. Nyligen ställdes auktionen plötsligt in efter att att etikexperter riktat kritik mot att rika affärsmän ges särskilt tillgång till den tillträdande presidentfamiljen.

Ivanka Trump uppges ha en betydande roll i sin pappas presidentskap på ett eller annat sätt och även hennes man, Jared Kushner, uppges vara en viktig rådgivare till Trump.

Amerikanska etikexperter menar att Eric Trump hade kunnat göra en egen donation till välgörenhetsstiftelsen.

Eric Trump kommer nu att avsluta sin välgörenhetsstiftelse på grund av potentiella intressekonflikter, vilket fått Trump att twittra upprört.

Trump skrev att ”min fantastiska son, Eric, kommer inte längre kunna dra in pengar för barn med cancer på grund av en möjlig intressekonflikt med mitt presidentskap. Är det inte löjligt synd? Han älskar de här barnen, har dragit in miljoner dollar åt dem och måste nu sluta. Fel svar!”

