Kritikerna: Oengagerad Justin Bieber

Dagens Nyheters Sara Martinsson beskriver konserten och Bieber som "grunge för 2016", där han är antistjärnan som inte klarar av att hantera sin egen framgång. Enligt hennes såg Bieber inte ut att trivas så bra och skriver att han såg "stundtals genuint olycklig ut". Ändå ger hon konserten en fyra i helhetsbetyg och berömmer hans sånginsats i exempelvis "I'll show you".

Även Expressens Malin Collin rapporterar om en oengagerad idol. "Bieber lyckas få publiken att känna sig helt oviktiga. Han gör sitt jobb slarvigt och har redan sjungit in låtarna i förväg som spelas playback", skriver hon och betygsätter kvällen med endast två getingar.

I Aftonbladet beskriver Markus Larsson konserten som "lika ojämn som en norrländsk landsväg" och ger "As long as you love me" en etta i betyg – medan låtar som "Baby" och "Sorry" når upp till fyra.