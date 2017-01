Kritikern som förändrade synen på konsten

John Berger (1926-2017) i "Ways of seeing", BBC 1972. Foto: IBL

Få har på samma sätt lyckats sammanföra konstnären och författarens blick som John Berger, som i essäer, romaner, tv och film bidrog med ett perspektiv som radikalt bröt mot sin tids etablerade konstsyn. Berger, som avled vid 90 års ålder under måndagen, var själv en begynnande konstnär när han på inrådan av en vän spelade in en samtalsserie för brittiska BBC, vilket i sin tur ledde till att han blev verksam som konstkritiker för New Statesman. Bergers stil var kontroversiell – ofta lyfte han fram konstnärer som få hört talas om, vilket inte hindrade Berger själv från att bli ett känt namn inom konstkritiken.

John Bergers marxistiska övertygelse (hans första essäbok bar den medvetet provokativa titeln ”Permanently red”) bidrog till att han blev en omstridd figur i Storbritannien. Men även om han med tiden distanserade sig från marxismen som styrelseskick förblev han en hängiven socialist, såväl i skrivandet som privat, en hållning som också präglar hans litterära verk. Debuten, ”A painter of our time”, kom redan 1958 och kretsar kring en ungersk konstnärs återkomst till Budapest under revolutionen 1956.

Romanen ”G.” (1972, på svenska 1985 i översättning av Nils A. Bengtsson) blev Bergers litterära genombrott och tilldelades flera priser, däribland Bookerpriset. När kommittén fick reda på att John Berger avsåg donera halva prissumman till den brittiska delen av Svarta pantrarna reagerade man med bestörtning: Berger erbjöds den dubbla prissumman om han gick med på att ge hälften till en mindre kontroversiell organisation, ett förslag som han vänligt avböjde.

”G.”, som utspelar sig under den senare hälften av 1800-talet och kretsar kring den Don Juan-lika Giovanni, berömdes för sin nydanande stil, där varje kapitel kan tyckas utgöra ett slags målad tablå. SvD:s recensent Caj Lundgren skrev att, även om blandningen mellan romandikt och politisk historia kunde låta krystad, så gör idérikedomen att den inte alls ter sig så – ”Reflexionerna pendlar hisnande mellan djupsinne och en sorts benådad naivitet som kan föra tanken till Stendhal: Berger har en känsla för stil som gör läsningen alltigenom njutbar.” (SvD 20/9-85).

John Berger stod för en radikal syn på konsten, som på flera sätt utmanade gängse tolkningar. I det framgångsrika BBC-programmet ”Ways of seeing”, som sändes 1972 och gjorde Berger känd långt utanför konstvärlden, försökte han föra tillbaka publikens blick till ett slags naket seende. I boken med samma titel, som blivit ett standardverk på konstutbildningar, kritiserade han konsthistoriens ”mystifiering” av kända verk:

”Äldre tiders konst mystifieras därför att en priviligerad minoritet strävar efter att uppfinna en historia som i efterhand berättigar de styrande klassernas roll, och ett sådant berättigande är inte längre giltigt i ett modernt samhälle”, skrev han. I konstrast ställde han barnet, som omedveten om konsthistoriernas ”korrekta” tolkningar hade förmågan att se verket med oförställd blick.

1973, året efter succén med ”G.”, valde John Berger att lämna Storbritannien och bosätta sig i franska Quincy. Han hade aldrig trivts med de stora städerna och fascinerades av det självförsörjande jordbrukslivet i den lilla alpbyn. Medveten om att det levnadssätt som präglat människans tillvaro i tusentals år var på väg att försvinna sade han sig vilja ägna resten av sitt liv åt att iaktta byns förvandling.

Det resulterade dels i trilogin ”Into their labors” (på svenska ”In i deras arbete”, översättning Steve Sem-Sandberg), om landsbygdens långsamma införlivande i staden, dels dokumentärfilmen ”The seasons in Quincy” av bland andra Tilda Swinton, som följer John Bergers sista tid i alpbyn.