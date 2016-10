Kritik mot EU:s torskbeslut: Oproportionerligt

De nya fiskekvoterna, som börjar gälla vid årsskiftet, klubbades igenom under EU:s fiskeministermöte i går kväll. Jämfört med i år innebär beslutet en 56-procentig minskning av torskfisket i västra Östersjön och en minskning med 25 procent i öster.

Dessutom begränsas även fritidsfisket på torsk, till fem torskar per fritidsfiskare och dygn från årsskiftet, och till tre fiskar per dygn under februari och mars.

Problemet, enligt organisationen Sportfiskarna, är att även Öresund ingår i den kraftiga minskningen.

– Det är väldigt allvarligt ställt med det västra beståndet. Men Öresund har ett unikt torskbestånd, som sannolikt har väldigt liten påverkan på det västra beståndet, säger fiskevårdschefen Markus Lundgren.

Sportfiskarna har länge jobbat för att Öresund ska räknas som ett eget område i fiskepolitiken. Bland argumenten finns det trålförbud som funnits i området sedan 1932 och som enligt Lundgren bidragit till att fiskebeståndet ser helt annorlunda ut.

– Det finns både ett småskaligt yrkesfiske och en sportfisketurism som samsas och fiskar på det här starka torskbeståndet, säger han.

– Det är tråkigt att det klumpas ihop och regleras lika hårt.