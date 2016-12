Krisläge på Stockholms sjukhus – långa akutköer

Foto: Erik Nylander/TT

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge befinner sig sedan imorse i stabsläge på grund av för många patienter, rapporterar Aftonbladet. Enligt tidningen är det just nu över ett dygns väntan på att få en vårdplats när man söker akut.

Det är oklart hur länge stabsläget kommer att råda och det är svårt att nå sjukhusets kommunikationsavdelning,

Stabsläge innebär att vården måste anpassas efter de förutsättningar som råder – vilket kan innebära att operationer ställs in eller att väntetiderna blir längre än vanligt.

Under julhelgen och mellandagarna brukar patientbesöken minska – men inte i år.

– De vårdplatser som vi har dragit in under jul och under ledigheten har vi fått öppna upp igen, säger Johanna Green, pressansvarig på SöS.

35 extra vårdplatser har öppnats för att kunna ge vård till patienterna. Målet är att ingen patient ska behöva vistas mer än fyra timmar på akuten tills man fått en vårdplats, men så har det inte sett ut under julhelgen.

– Under annandagen hade vi jättemycket patienter. Det är en röd helgdag som i vanliga fall är ganska lugn när många är hemma, men så var det inte alls i år. Det är svårt att planera, säger Johanna Green.

Hon säger att patientflödet är fortsatt högt men att situationen är under kontroll och extra personal har kallats in.

På Danderyd är situationen i stort sett densamma med fler patienter än man räknat med.

– Influensan som brukar ha sin topp i februari verkar ha det nu istället, säger Anna-Carin Stark, kommunikationsdirektör på SöS.

Hon säger att väntetiden på akuten varit längre än vanligt men att inga fler vårdplatser har öppnats.

– Vi kan inte skicka patienterna vidare för det är samma situation över allt. Det verkar ha sett likadant ut i hela landet, säger Stark.

På Södersjukhuset upplever man att läget fortfarande är mycket ansträngt och man följer utvecklingen noga.

Av länets 3 412 vårdplatser på sjukhusen var bara 2 807 öppna under decembers början. 606 platser kunde inte användas på grund av personalbrist. Det är 18 procent av alla vårdplatser.