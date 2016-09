Krigisk resa utgick från Orkneyöarna

Ring of Brodgar på Orkneyöarna. Foto: Lisa Marie Pane/TT

Det är en definitionsfråga, eftersom det i våra dagar är svårt att skilja korståg från fredliga pilgrimståg. En medeltidsmänniska hade inte förstått skillnaden, eftersom ett korståg i praktiken var ett pilgrimståg med vapen, och ingen pilgrim vid sina sinnens fulla bruk reste obeväpnad genom världen.

Enligt våra källor, framför allt den isländska Orkneyingasagan från 1200-talet, drog femton skepp från Orkneyöarna och Norge söderut 1151 eller 1152 under ledning av jarl Ragnvald (sedermera känd som Ragnvald den helige). Förutom Orkneyjarlen själv leddes expeditionen av Erling från Stödle, Aslak Erlendsson, Guttorm från Hadeland, Magnus Håvardsson, Sven Roaldsson, biskop Villjam och den föga pålitlige stormannen Eindride.

Dessvärre påminner Orkneyingasagans skildring av resan lite väl mycket om berättelsen om kung Sigurd Jorsalafares korståg i början av 1100-talet, en resa som var väl känd i hela den västnordiska kulturkretsen, något som gör det svårt för en nutidsläsare att avgöra sanningshalten.

Resrutten torde dock gå att rekonstruera. Norrmännen seglade längs den skotska, engelska och franska kusten till Galicien, där de enligt sagan övervintrade, utkämpade en strid och intog en borg. De plundrade sedan vidare längs den moriska kusten och passerade genom Gibraltar sund, varefter Eindride lämnade flottan och fortsatte på egen hand med sex skepp, närmast till Marseille.

Jarl Ragnvald seglade till Sardinien, där han enligt sagan erövrade ett saracenskt skepp i en hård strid. Efter att ha slutit stillestånd sålde jarlen sina fångar i en nordafrikansk hamn. Från Afrika fortsatte flottan till Kreta och därifrån till Acre. Norrmännen företog sedan de vanliga pilgrimsfärderna i Heliga landet, ända bort till Jordanfloden.

Vi kan bara spekulera i huruvida jarlens folk lämnade aktiv assistans till de kristna trupperna i belägringen av Askalon år 1153. De kristna i Heliga landet hade länge haft problem att erövra denna sista muslimska utpost i regionen på grund av bristen på skepp, något som jarl Ragnvald kunde åtgärda om han så önskade. Staden föll för kungariket Jerusalems styrkor den 12 augusti, med eller utan nordbornas hjälp.

Efter fullgjord pilgrimsfärd for Ragnvald vidare till Konstantinopel, där kejsar Manuel uppges ha tagit väl emot honom. Här mötte man på nytt Eindride, som intrigerade mot sina landsmän men inte förmådde uträtta mycket. Därnäst for jarlen hem via Italien. Han lämnade sina fartyg i Apulien, besökte Rom och återvände norrut på hästryggen.