Kampen om verklighets­beskrivningen har blivit en integrerad del av ett lands militära strategi. Rapporten ”Ukraina och informationskriget” har tagits fram av Södertörns högskola och visar hur olika samma konflikt skildras i ryska, ukrainska, polska och svenska medier. Rapporten är ett pionjärarbete med medie­forskare från de fyra länderna.

Separatist, prorysk rebell, terrorist eller medlem av folkmilisen? Beteckningarna skiljer sig åt beroende på vem som rapporterar. Foto: Zacharie Scheurer/IBL

Vad var det som hände på norra Krim natten mellan den 6 och 7 augusti? Den ryska versionen är att beväpnade ukrainska sabotörer sändes över gränsen till Krim där de möttes av eld från rysk militär. Den ukrainska sidan hävdar att eldstriden, med flera döda som följd, berodde på att soldater från den ryska armén och säkerhetstjänsten FSB sköt mot varandra.

Fortfarande vet vi inte vad som verkligen hände. Men vad vi vet är att spänningen och den militära uppladdningen på Krim har ökat och riskerar att när som helst förvandla den frusna konflikten mellan Ukraina och Ryssland till ­öppet krig igen. Och precis som fallet har varit ända sedan Ryssland annekterade Krim på våren 2014, är ett upptrappat ordkrig en allt viktigare del av krig­föringen och konflikthanteringen mellan de båda länderna.

Det som brukar kallas för ett informationskrig är idag en integrerad del av ett lands militära strategi. Den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov sa redan i februari 2013 att ickemilitära medel är mer effektiva än militära medel för att uppnå politiska mål. De små gröna männen utan militära identitetstecken som i februari 2014 ockuperade Krim utan att avlossa ett skott blev för hela världen en dramatisk illustration av ”Gerasimov-doktrinen”.

I ett informationskrig mellan två länder, i det här fallet Ryssland och Ukraina, har det blivit allt svårare för den ­nyhetskonsumerande allmänheten att veta vad som är sant. Men inte bara allmänheten i de två krigförande länderna berörs. Informationskriget når även ut till grannländerna.

I ett spännande och ambitiöst pionjärarbete har nu medieforskare från fyra länder undersökt hur konflikten mellan Ryssland och Ukraina beskrivs i ledande medier i respektive länder. Att ha fått med forskare och journalister från både Ryssland och Ukraina i samma projekt är bara det något av en bragd. Dessutom är Polen och Sverige, två länder som åtminstone indirekt berörs av konflikten, med i studien.

Rapporten heter ”Ukraina och informationskriget – journalistik mellan ideal och självcensur”, och den är producerad vid Södertörns högskola, med finansiellt stöd från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Huvudredaktörer är Gunnar Nygren och Jöran Hök vid Södertörn.

Forskarna har studerat rapporteringen i Ukraina, Ryssland, Polen och Sverige om händelserna i östra Ukraina från början av april 2014 till början av september 2014. I april inledde den ukrainska armén det som officiellt döptes till ”en antiterroristoperation” mot de proryska separatisterna i östra Ukraina. I september trädde den första vapenvilan i kraft, efter förhandlingar

i Minsk mellan Ukraina, Ryssland, Frankrike och Tyskland.

Under de här månaderna rasade inte bara häftiga strider, med tusentals militära och civila dödsoffer som följd. Dessutom inträffade den 17 juli nedskjutningen av det malaysiska passagerarplanet MH17. 295 människor dog när planet störtade i rebellkontrollerat område i östra Ukraina.

Studien omfattar tre traditionella nyhetsmedier i de fyra länderna, i princip den största morgontidningen, den största kvällstidningen och det största nyhetsprogrammet i en tv-kanal. Däremot har forskarna inte undersökt några sociala medier. I Sverige handlar det om Dagens Nyheter, Aftonbladet och SVT:s Rapport. Sammanlagt har 1 875 artiklar och inslag analyserats. Dessutom har journalister på de undersökta redaktionerna intervjuats.

Resultatet av undersökningen är kanske inte överraskande men ändå synnerligen tänkvärt. Forskarna visar hur mycket svårare det har blivit i det moderna informationskrigets tid för journalisten att leva upp till de klassiska idealen om att rapportera sakligt, neutralt, opartiskt och med ständig kritik av källmaterialet. Att medierna i Ryssland och Ukraina, de krigförande länderna, ställer upp patriotiskt bakom sin regering och sin militär är kanske inte så konstigt. I Polen dominerade en bevakning till stöd för Ukraina och med varningar för vad Ryssland kunde tänkas företa sig nästa gång.

För Sveriges del blir slutsatsen att utlandsbevakningen i de undersökta medierna är stadigt inbyggd i det västliga nyhetssystemet och med samma dominerande perspektiv och källor som i andra västländer. Det är oftast den ukrainska regeringens syn som dominerar. Men, skriver forskarna, en stor andel av rapporteringen är ganska neutral enligt traditionell västlig nyhetsstandard. Dock finns det inte mycket sammanhang och bakgrund, och de ryska perspektiven är inte så synliga i det undersökta materialet.

Vad konflikten i östra Ukraina ska kallas varierar mellan länderna. De ryska medierna talar oftast om ”ett inbördeskrig” och absolut inte om ett krig mellan två stater, det vill säga även med Ryssland som deltagare. I ukrainska medier används för det mesta det officiella begreppet ”antiterroristoperation”. De polska medierna är tydliga med att det handlar om en konflikt där rebel­lerna är understödda av Ryssland eller om en konflikt mellan staterna Ukraina och Ryssland. I Sverige är beskrivningen mer splittrad. Beteckningen ”inbördeskrig” används nästan aldrig. Samtliga beteckningar ”krig”, ”kris” och ”konflikt” förekommer. Vanligen beskrivs östra Ukraina som en konflikt mellan staten Ukraina och rebeller stödda av Ryssland.

I Sverige och Polen kallas separatisterna i östra Ukraina för just ”separatister” eller ”proryska rebeller”, ganska neutrala begrepp som också beskriver målet för deras kamp. I de ukrainska medierna är rebellerna nästan alltid ”terrorister”. I Ryssland är det beteckningen ”folkmilis” som dominerar. Det är ett positivt begrepp där separatisterna blir ett slags hemvärn som försvarar civilbefolkningen mot övergreppen från den ukrainska armén.

Över huvud taget, skriver forskarna, är det två skilda världsbilder som bryts mot varandra i de undersökta mediernas beskrivning av östra Ukraina. Den mediebild som representeras av de ryska medierna utgår från den officiella ryska versionen där upproret på Majdantorget i Kiev 2014 var en kupp och där Ukraina sedan dess styrs av en junta som ofta kallas fascistisk. I bakgrunden agerade hela tiden USA och Nato, för att knyta Ukraina till väst och försvaga Ryssland. Kriget i östra Ukraina blir då en Natostyrd bestraffningsexpedition från Kiev mot självförsvarsstyrkor i Donbass, och annekteringen av Krim en rysk räddningsaktion för de ryskspråkiga på halvön.

Den västliga världsbilden, däremot, innebär att medierna utgår ifrån att det handlade om en rysk militär ockupation av Krim och ett ryskt överfall på ett självständigt grannland. Självfallet kan aldrig dessa två bilder mötas.

Informationskrigets ökande betydelse för de krigförande parterna i Ukrainakonflikten har medfört nya utmaningar och dilemman för de rapporterande journalisterna. Särskilt svårt har de ukrainska journalisterna haft det under den undersökta perioden. En del av deras nation är ockuperad av ett grannland, i en annan del pågår ett krig underblåst av samma grannland. Hur ska vi då bevaka ”vårt krig”? frågar sig de undersökta medierna. Från Krim är numera ukrainska medier utestängda, och att försöka rapportera från östra Ukraina är inte bara utomordentligt svårt, utan också farligt. Bara under 2014 dödades sex ukrainska journalister under bevakningen av konflikten.

Majoriteten av artiklarna och inslagen i de ukrainska medierna förmedlade den ukrainska militärens och regeringens perspektiv. Även synpunkter från civilsamhället fick stor plats. Många journalister sympatiserade helhjärtat med aktivisterna från upproret på Majdantorget och fortsatte att återge deras bild av kriget i östra Ukraina. Inte förvånande ger därför majoriteten av ukrainska medier en pro-ukrainsk bild av konflikten under trycket av en växande patriotism i Ukraina.

Samtidigt medger flera journalister öppet att de inte vill släppa fram den ryska sidans synpunkter bara för balansens skull. ”Jag är en journalist från Ukraina och är solidarisk med Ukrainas intressen. Och jag kan inte tänka mig en amerikansk eller europeisk journalist som skulle ge ordet åt terrorister”, säger en av de intervjuade. De ukrainska journalisterna står för ett tydligt ställningstagande, för Ukraina som nation och mot ryska angrepp. Men det är ett medvetet val, inte resultatet av politisk eller militär styrning.

Av de fyra undersökta länderna är Ryssland det enda land där medierna är underställda statlig kontroll och översyn. Ibland handlar det om direkt statligt ägande, ibland om ägande via bolag som står staten nära eller oligarker med nära band till president Putin. Därför har de ryska medierna mobiliserats i informationskriget kring Ukraina, och det återspeglas naturligtvis i undersökningen. Den ryska nyhetsjournalistiken tog klar ställning i bevakningen av östra Ukraina, med tydligt stöd åt rebellerna och de civila. Medierna sågs av den ryska regeringen som en integrerad del av det militära och politiska agerandet mot Ukraina. Ibland handlar det om ­direkta direktiv till cheferna för nyhetsredaktionerna, men ofta tycks de ryska journalisterna numera känna på sig vad som kan rapporteras och hur. Det förekommer också en utbredd självcensur i de undersökta medierna. Typiskt nog ville journalisterna på två av de tre undersökta ryska medierna inte låta sig intervjuas av forskarna. Frågan om deras arbetssätt i bevakningen av Ukraina var för känslig.

Forskarrapporten från Södertörns högskola förtjänar att läsas av alla i Sverige som är det minsta intresserade av hur även vi påverkas av det informationskrig som rasar om makten över vår världsbild. Inte minst ger den värdefulla inblickar i president Putins mycket medvetna satsning på att skapa genomslag för ett ryskt perspektiv i nyhetsförmedlingen. Man kan bara hoppas att forskarsamarbetet kan fortsätta, med studier av händelser efter 2014. Ett tips är att studera rapporteringen om vad som hände på norra Krim för några veckor sedan.

Stig Fredrikson är journalist och författare.