Make Yemen Shiite Again, skulle man kunna tänka sig att kepsarna signalerade. Kvinnorna på bilden stödjer de shiitiska huthirebellerna och på bilden deltar de i firandet av Ashoura i Sanaa, Jemens huvudstad. Ashoura är en shiitisk minneshögtid för Imam Hussein, profeten Mohammeds sonson, som dog i slaget vid Karbala på 600-talet. Foto: Hani Mohammed / TT / NTB Scanpix

USA har äntligen bestämt sig för att intervenera i det där landet i Mellanöstern som är drabbat av inbördeskrig. Ja, i Jemen alltså. Kriget nästan ingen orkar hålla koll på, trots att fler bor där än i Syrien. Med humanitära mått är Jemen, enligt FN, på väg att bli lika katastrofalt som Syrien. Sedan konflikten började i mars 2015 har runt 10 000 dött. 1,5 miljoner barn är akut undernärda, nästan 3 miljoner på flykt inom landet och 12 miljoner människor i desperat behov av hjälp. Nej, jag vet, det går knappt att ta in ovanpå all annan misär i Syrien, Irak och Libyen.

På många sätt speglar konflikten den i Syrien, ungefär samma aktörer strider via ombud mot varandra. De shiitiska huthirebeller stöds av Iran och Ryssland, som nyligen uppmanades av Jemens expresident Saleh att gå in med militärt stöd. De står mot en sunniarabisk koalition ledd av Saudiarabien – USA:s främst allierade i regionen – som stöder regeringen. Det var efter upprepade försök av huthirebellerna att attackera amerikanska marinfartyg som USA bestämde sig för att slå ut tre av deras radarstationer. Iran har nu svarat med att skicka två militärfartyg till Adenviken. Både al-Qaidas farligaste lokalgren och IS expanderar i tomrummen. De är fiender till alla, och varandra.

Och precis som i Syrien bombas sjukhus, skolor och andra civila mål. Här är det Saudikoalitionen som ligger bakom, trots att alla parter i konflikten har fått information om var de ligger. Även här verkar krigets lagar ha upphört att gälla. Och när USA kritiserar Ryssland och Assadregimen för deras bombningar i Aleppo, men håller tyst om vad Saudiarabien gör i Jemen med vapen de köper av USA, ser det ut som hyckleri. Det utnyttjar Ryssland i sin Syrienpropaganda.

Under mer normala omständigheter hade konflikten i Jemen varit högt uppe på dagordningen. Nu orkar vi knappt läsa om det. Det säger något om tiden vi lever i.