Vietnam Foto: Nara Archives

I söndagstidningen inledde New York Times en artikelserie om Vietnamkriget vars stora upptrappning ägde rum för 50 år sedan.

Den första artikeln har denna rubrik: Vietnam: The War That Killed Trust.

Författaren heter Karl Marlantes. Han tjänstgjorde I den amerikanska marinkåren I Vietnam och han har tidigare skrivit boken “What It Is Like to Go to War”.

Det är en lång och mycket läsvärd essä. .När jag läste den slogs jag av att jag tror att den ger ett perspektiv också på amerikansk dagspolitik. Den längtan som finns att vända USA åter till så som det var före Vietnamkriget (och de andra krig som följt) är en betydelsefull om än svåranalyserad faktor i amerikansk opinion.

Marlantes berättar hur han, som kom från en liten stad i Oregon, 1967 var student på elituniversitetet Yale. Han hade redan då gått med i marinkårens reserv.

Han berättar om en diskussion med andra Yalestudenter vars bakgrund var östkustens elituniversitet. De hävdade att president Johnson ljög om kriget. Marlantes invände att USAs president såklart inte ljuger för sina medborgare. Han blev utskrattad.

När han berättat historien för sina barn blir han också utskrattad. De menar att givetvis är det så att alla politiker ljuger.

Han resonerar sedan om den tilltro som gick förlorad i kriget.

Vietnam changed us as a country. In many ways, for the worse: It made us cynical and distrustful of our institutions, especially of government. For many people, it eroded the notion, once nearly universal, that part of being an American was serving your country.

Han resonerar sedan om den insikten.

Själv vandrade jag idag i den amerikanska småstad där jag bor nu till Veterans Memorial Garden. Där räknas de som stupat i strid upp:

Amerikanska inbördeskriget 620 000

Första världskriget 116 516

Andra världskriget 405 399

Koreakriget 36 516

Vietnamkriget 58 269

Jag tror att Vietnamkriget haft just den effekt som Marlantes skriver om. Att förlora krig skapar helt andra bilder av samhällets ledare än om man gått segrande ur krig.

Det finns idag i USA både en anti-krigsopinion och just nu inte minst en önskan om ett krig att vinna.

Härom dagen lyssnade jag på ett program på radion där lyssnare fick ringa in och ge sina synpunkter just på krig och där hördes just sådana röster.

Just idag råder det inget tvivel om vilket land ett sådant krig skulle utkämpas mot.

Det kalla krigets skräck för ett kärnvapenkrig saknas just nu.