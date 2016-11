”Krav på skriftliga avtal gynnar seriösa telesäljare”

Foto: Per Larsson/TT

Det finns ett stort problem med aggressiva försäljningsmetoder där konsumenter alldeles för ofta känner sig överkörda. Många konsumenter har vittnat om att de känner sig lurade efter att ha blivit uppringda av telefonförsäljare. Bara under det ­senaste året har vi sett ett flertal granskningar i media där ­konsumenter, bland annat äldre personer, luras att tacka ja till erbjudan­den och ingå avtal som de inte förstår. Därtill har Konsumentombudsmannen fått in mer än 1 000 anmälningar som rör telefonförsäljning bara under första halvan 2016.

På SvD Debatt den 29 oktober ­skriver Jan Bertoft från Sveriges Konsumenter tillsammans med flera andra organisationer att reger­ingen måste stoppa oseriös telefonförsäljning och införa ett skriftlighetskrav som utred­ningen ”Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” föreslagit. Vi delar deras uppfattning att situa­tionen i dag är oacceptabel och det är uppen­bart att det behövs­ förändringar. Skriftlighetskravet är ett exempel på en reglering som skulle göra skillnad och öka tryggheten för konsu­menterna. Precis som debattörer­na nämner så finns ett skriftlighetskrav redan i flera länder; Norge, Nederländerna, Öterrike och Spanien.

Ett skriftlighetskrav skulle inte bara öka konsumentskyddet, det skulle också främja seriösa företagare som i dag får ett oförtjänt dåligt rykte på grund av oseriösa aktörers agerande. Telefon­försäljning har blivit något som många konsumenter tycker väldigt illa om, delvis för att det känns påträngande men också för att det kan vara otydligt vad ett erbjudande verkligen innebär. Ett skriftlighetskrav skulle ge oss konsumenter den betänketid som vi ofta vill ha innan vi fattar beslut om att ingå ett nytt avtal.

Vi hoppas och arbetar för att ­regeringen ska lägga fram ett skapt förslag så snart som möjligt till riksdagen. Vi kan inte låta konsumenterna vänta längre på en ökad trygghet.

Emma Hult (MP)

ledamot i civilutskottet

Eva Sonidsson (S)

ledamot i civilutskottet