Just nu: Tsunamivågor efter skalvet på Nya Zeeland

Skalvet hade sitt epicentrum omkring nio mil nordost om staden Christchurch. Närmaste tätort uppges vara Hanmer Springs, med 800 invånare. Det är oklart om någon har skadats, men enligt nätsajten Nzherald ska hus i orten Cheviot ha skadats svårt. Bilder på sociala medier från huvudstaden Wellington visar att skalvet orsakat skador även där.

Civilförsvarsdepartementet skrev vid 12.30 svensk tid att det inte förelåg någon risk för en tsunami efter skalvet. En halvtimme senare kom en annan bedömning, och departementet varnar nu via Twitter för en tsunami. Varningen gäller hela Nya Zealands östra kust. Här uppmanas invånarna att ta sig till högre mark.

Enligt One News hade en två meter hög tsunami nått orten Kaikoura på norra Sydön vid 13.30-tiden svensk tid. Civilförsvarsdepartementet bekräftar att de första vågorna nått Nya Zeeland och skriver på Twitter att ännu högre vågor kan följa de närmaste timmarna.

Vid kusten söder om Wellington är de högre belägna vägarna fulla av bilar, enligt nyhetssajten Stuff.

The first wave may not be the largest. Waves may continue for several hours. #eqnz