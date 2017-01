Kortkapningar skenar – polisen drunknar i ärenden

Foto: Per Larsson/TT

Antalet bedrägeribrott var högre än någonsin under förra året. I mars och april anmäldes över 18 000 bedrägeribrott i månaden. Anledningen var en fördubbling av köp med stulna kontokortsuppgifter.

Svenska bankkunders kontokortsuppgifter stals via olika former av dataintrång världen över – och användes för köp på internet. Över 77 000 sådana brott anmäldes under 2016. Det bidrog till en ökning av antalet anmälda datorbedrägerier med 39 procent förra året, enligt en ny sammanställning från Nationellt bedrägericenter (NBC).

– Vi drunknar i ärenden där konsumenternas kortuppgifter har använts vid köp på internet, där de själva inte har gjort köpen, säger Jan Olsson, förundersökningsledare på NBC.

Uppklaringsprocenten är nära noll för brotten. Anledningen är, enligt Jan Olsson, att det rör sig om mängdbrott genomförda av kriminella utomlands. I takt med att brottsverktygen har blivit digitala, och därmed gränslösa, har internationella kriminella ligor kommit att ligga bakom en allt större del av brottsligheten som anmäls i Sverige.

– Summorna rör någon eller några tusenlappar och vi från svensk polis måste inse att vi inte kan utreda alla brott som sker. Vi kan inte ringa Guatemala och förhindra att paket ska delas ut. Det utnyttjar de kriminella, säger Jan Olsson.

Därför har NBC riktat in sig på preventivt arbete och det kan ha gett effekt. Under hösten syns en antydan till nedgång av antalet anmälda brott. Nedgången beror enligt NBC på riktade insatser mot företag varifrån kriminella misstänks ha kommit över kortuppgifter. Bolagen uppmärksammas på eventuella säkerhetsbrister.

Dessutom inleddes förra året ett samarbete med flera svenska banker för att få till nödvändiga säkerhetslösningar. Samarbetet har bland annat lett till att möjligheten har ökat att använda tjänster som skyddar och låser korten mellan betalningstillfällena. Bankerna har också infört att det krävs inloggning med bank-id även på e-handelssidor som inte har en säkerhetslösning kallad 3D-secure.

Bland andra Nordea, SEB och Marginalen Bank har förbättrat och förstärkt kundskyddet gällande köp över internet.

– Att bankerna har infört dessa skydd gör det svårare för bedragare att agera. Nu hoppas vi att andra banker hänger på, säger Jan Olsson.