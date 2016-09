Körde bilen rakt igenom huset

En man och en kvinna i 60-årsåldern, två hundar och en katt befann sig i huset när bilen kom farande i hög hastighet. Ingen av dem skadades allvarligt när fordonet plöjde väg genom bostaden och passerade på nära håll. Men den 64-åriga kvinnan, som vid tillfället satt i en soffa, fick en rispa på halsen av något material som lossnat.

Mannen är 67 år och låg och sov när bilen passerade honom bara några decimeter från sängen. Han klarade sig fysiskt oskadd.

Polisen uppger att bilen for in i huset i en tillbyggnad och kom ut genom yttervägen på andra sidan. Där krockade den med en parkerad personbil och fortsatte in på granntomten, där färden tog stopp och fordonet fattade eld.

18-åringen kunde räddas ur den brinnande bilen och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Han blåste 1,55 promille i polisens alkotest och är nu misstänkt för flera brott.

Vardagsrummet och sovrummet som fanns i tillbyggnaden förstördes i olyckan. Två ytterväggar och en innervägg är också demolerade.