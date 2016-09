Köpte hiskeligt dyr konst – satte sitt företag i konkurs

”It's my principle to get what I want, no matter how much money it costs.”

Året är 1990 och den japanska affärsmannen Ryoei Saito som gjort sig en förmögenhet inom pappersindustrin, köper inom loppet av en vecka två av impressionismens mest tonsättande verk – Van Goghs Portrait of Dr. Gachet och Renoirs Bal Au Moulin de la Galette, för långt mer än uppskattat värde. Saito anade inte då att kraschen lurade precis runt hörnet.