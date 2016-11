Konstpriser i USA kan få skjuts av Trump

Visning den 4 november inför en auktion på Sotheby's i New York. Verket är Woldgate Woods, 24, 25 and 26 October, 2006 av David Hockney. Foto: Richard Drew/AP

Novembers andra vecka är inte bara veckan efter att Donald J Trump har valts till USA:s president, det är även veckan då New Yorks stora auktionshus river av sina höstauktioner. Årets val, och framför allt årets valutgång, utlöste som känt påtaglig oro för börsreaktioner och den omedelbara påverkan på världsekonomin.

Detsamma gällde för den amerikanska konstmarknaden. Men med resultatet på bordet ser valet av Trump inte ut att sänka marknaden som många förutspått, på samma sätt som de amerikanska börserna inte hamnade i ett förväntat fritt fall. Några konstexperter som tidningen Artnews pratat med menar att valet kanske till och med kommer att påverka den amerikanska konstmarknaden positivt.

Inför valet har många av USA:s mest namnkunniga konstnärer, däribland superstjärnan Jeff Koons, öppet stöttat Hillary Clinton. ”So thrilled to vote for Hillary this morning! Be sure to vote! #ImWithHer #VOTEHILLARY” skrev Koons på Twitter dagen för valet. Mäktiga konsthandlaren och galleristen Larry Gagosian ordnade i september en auktion till förmån för Hillary och flera i ledningsposition för världens största konstmässor och auktionshus uttryckte på valdagen sin bestörtning över valresultatet.

Men som Amy Cappellazzo, ansvarig för auktionshuset Sotheby’s Fine Arts-avdelning, säger till Artnews är det skillnad på personliga förhoppningar och marknadsreaktioner. Hon menar att valet av Trump troligen är bättre för konstmarknaden än ett val av Clinton, eftersom Trumps utlovade skattesänkningar för USA:s höginkomsttagare mycket väl kan påverka konsthandeln positivt. Inte helt oväntat sympatiserar några av New Yorks största samlare med Trump, just på grund av den väntade ekonomiska vinningen.

I ett krasst konstaterande uttrycker Artnews att även om samlarna upprörs över övergreppsanklagelserna som riktats mot den tillträdande presidenten, hans uttalanden om att utvisa amerikaner utifrån deras religiösa övertygelse och hans bristande politiska erfarenhet, ger Trump dem ändå större möjlighet än Hillary att utöka deras redan enorma förmögenheter.