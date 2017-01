Kommuners veto mot sprutbyte slopas

I Sverige injicerar cirka 8 000 personer droger. Bland dem har hälften börjat med droger vid 14–15 år och hälften hade injicerat första gången vid 18–19 år.

Varje år smittas cirka 800 personer med hepatit C via injektionsverktyg.

Smittspridningen sker via blod, när missbrukare delar sina verktyg med andra missbrukare. Av de som delar verktyg beräknas hälften drabbas av hepatit C inom två år och inom sex till nio år kan åtta av tio ha blivit smittade. Att dela injektionsverktyg innebär även risk för hepatit B samt hiv.

Källa: Folkhälsomyndigheten