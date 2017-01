Tärnabys liftar öppnar igen i veckorna. Efter konflikter och ekonomiska problem har liftarna hållits öppna enbart under helger, men nu ska liftarna kunna hålla igång även under veckans förmiddagar. Det är Storumans kommun som tillsammans med landstinget bestämt att gå in med 30 000 kronor vardera för att hålla liftarna öppna, rapporterar Västerbottenskuriren.