Borde tänka framåt istället Foto: Jessica Gow

The Finnish company’s unwillingness to embrace drastic change when it was required the most was probably the biggest reason that brought the mobile giant down.

Så sammanfattas Nokias öde här. Och här en BBC-dokumentär.

Men utan att söka gräva i likheter/olikheter mellan Nokia och Ericsson tror jag det riktigt viktiga finns på annat håll - nämligen vanföreställningen att politiker styr näringslivsutvecklingen. Här en klok kommentar om detta.

Dagens Industri skriver klokt i sin ledare idag:

Politikerna ska sträva efter att bygga ett attraktivt land med god infrastruktur, konkurrenskraftiga skatter och välutbildad arbetskraft. Men de bör inte dubba enskilda sektorer som mer goda eller önskvärda än andra, så länge företagen betalar sina skatter och följer reglerna. Politikerna vet ingenting om vilka framtidens branscher är, och ska akta sig för att favorisera vissa och skåpa ut andra.

Ett annat perspektiv finns i en New York Times-artikel med denna rubrik:

Why Are Politicians So Obsessed With Manufacturing?

Här en viktig insikt från den:

Manufacturing retains its powerful hold on the American imagination for good reason. In the years after World War II, factory work created a broadly shared prosperity that helped make the American middle class. People without college degrees could buy a home, raise a family, buy a station wagon, take some nice vacations. It makes perfect sense that voters would want to return to those times.

From an economic perspective, however, there can be no revival of American manufacturing, because there has been no collapse. Because of automation, there are far fewer jobs in factories. But the value of stuff made in America reached a record high in the first quarter of 2016, even after adjusting for inflation. The present moment, in other words, is the most productive in the nation’s history.

Tillverkningsindustrin förändras genom produktivitetstillväxten.

Men de flesta politiker bryr sig mera om drömmar om det förflutna än om att verkligen skapa villkor för morgondagens näringsliv. Det gäller både i USA och Sverige.