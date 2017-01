Köldnotan: Höjda elpriser när temperaturen dalar

”Kärnkraftverken kör för fullt... Skulle en reaktor stängas, däremot, så har vi en annan situation”, säger Magnus Torstensson, marknadsanalytiker på Energiföretagen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Med sträng kyla får Sverige förlita sig mer på kärnkraftverken.

Priset per megawattimme för el producerad i Sverige pendlar under torsdagen mellan 285 och 500 kronor. Det är fortfarande på relativt låga nivåer, men betydligt högre än gårdagen då priset låg mellan 190 och 312 kronor per megawattimme. Men även om kylan, som attackerade Sverige under onsdagen, medför höjda energipriser är läget inte akut än, säger Magnus Torstensson, marknadsanalytiker på Energiföretagen.

– Kärnkraftverken kör för fullt och dessutom är Sverige och svenskarna fortfarande på julledigt. Det gör att energibehovet är under kontroll. Skulle en reaktor stängas, däremot, så har vi en annan situation.

En sak man ska ta i beaktande är att viss energiproduktion står mer eller mindre still när kylan slår till. Vatten- och vindkraftverk har genererat rekordmycket energi under hösten. Under stormen Urd tillverkade vindkraftverken lika mycket el som 6 kärnkraftverk, enligt energibolaget Bixia. Men med sträng kyla får Sverige förlita sig mer på kärnkraftverken.

– Användningen följer temperaturen och när det blir riktigt kallt finns en tendens till att vindkraften står still. Men sedan är frågan hur kallt det är egentligen, jag vet att det är mycket kallt längst uppe i norr. Men hur många bor där i förhållande till resten av Sverige, säger Magnus Torstensson.

För två år sedan stängdes reaktor två i Oskarshamn. Sedan dess har vi i Sverige inte haft några riktigt kalla vintrar.

Båda Vattenfalls kärnkraftverk kör för fullt. I dagsläget är samtliga sju reaktorer i gång och inga driftstopp är planerade förrän sent i vår, säger kärnkraftverket Forsmarks presschef Claes-Inge Andersson.

– Det är kallt och stor efterfrågan på el så vi kör för fullt. Det är ju dessutom så att ju kallare det blir i kylvattnet vi använder oss av desto högre verkningsgrad har vi också. Så när det är kallt ute så kan vi verkligen producera mycket el.

För två år sedan stängdes reaktor två i Oskarshamn. Sedan dess har vi i Sverige inte haft några riktigt kalla vintrar och vi vet därmed inte hur utsatta vi är i en sträng vinter.

– Det var längesedan vi hade riktig ihållande kyla. Det brukar komma en köldperiod i januari och februari, men det har inte varit riktigt kallt sedan vintern 2009/2010 och då hade vi problem med kärnkraftverken också.

På kärnkraftverken Ringhals och Forsmark ser man i dagsläget inte någonting som kan stoppa en vinter med full produktion.

– Konsumtionen går förmodligen upp under nästa vecka, då är det normala vardagar, men vi kan inte producera mer än det vi gör i dag. Vi kör för fullt och har gjort det sedan före jul och planerar att göra det ända till vi ska göra de årliga underhållsarbetena fram på senvåren.

SvD har sökt energibörsen Nordpool.