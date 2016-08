Ko med ”pruttkudde” kan minska utsläppen

Foto: Erland Vinberg/TT

Kor och annan boskap står i USA för 22 procent av landets samlade metanutsläpp och gödslet de skapar för ytterligare 8 procent, enligt Bloomberg News. Orsaken är djurens matsmältning – främst effekten av att korna rapar och släpper väder.

Olika försök att minska utsläppen görs. Kor som lever på gräs orsakar enligt vissa bedömare mindre utsläpp, medan kosttillsatser som Omega-3 i djurens föda har minskat metanutsläppen med upp till 30 procent på vissa gårdar.

Ytterligare en möjlig lösning är att korna förses med specialtillverkade "pruttkuddar", ett slags ryggsäck som korna får gå omkring med för uppsamling av metangas. En ko kan fylla en kudde med 300 liter metan om dagen, vilket är användbart: mängden gas uppges kunna driva ett kylskåp eller en bil för en dag.

Flera storföretag inom livsmedelsbranschen ökar i USA sitt samarbete för att minska miljöpåverkan från korna. Organisationen U.S. Roundtable for Sustainable Beef, med medlemmar som McDonald's, Wal-Mart och Tyson Foods, har satt upp just minskade utsläpp av växthusgaser som ett av sina sex huvudmål.