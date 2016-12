Författaren Grayson Perry är relativt okänd i Sverige, hemma i Storbritannien är han sakta på väg att bli en nationalklenod. Foto: Jeff Spicer/AP

Most violent people, rapists, criminals, killers, tax avoiders, corrupt politicians, planet despoilers, sex abusers and dinner-party bores, do tend to be, well… men.

Medan du rusade runt på mellandagsreor läste jag en liten bok om manlighet. Ett 160-sidigt trevligt ifrågasättande av alla former av traditionell maskulinitet och vad den gör med oss och, givetvis, med alla andra. Författaren Grayson Perry är relativt okänd i Sverige, hemma i Storbritannien är han sakta på väg att bli en nationalklenod.

Perry är en Turnerprisvinnande keramiker med ett fräknigt kvinnligt alter ego som han kallar Claire. Hon är en del av hans konstnärskap. Men Perry påpekar gärna att han uppfann Claire för att han också trivs i klänning och strumpbyxor. Han är gift med den kända författaren och psykoterapeuten Philippa Perry.

Grayson Perry var länge en excentrisk angelägenhet i konstvärlden tills han ledde ett knippe populära tv-serier om just manlighet. ”The descent of man” är hans första bok i ämnet och citatet som inleder den här texten är skälet till att den skrevs.

Väldigt mycket av det Perry säger – ”vi är i skriande behov en ny definition av vad som bör betraktas som manligt!” – är uppenbart för många av oss. Men medan jag läser Perrys kloka betraktelser och självupplevda visdomar accelererar manlighetens allra fulaste trynen i fullständigt obegripliga riktningar.

I en radiointervju bedyrar USA:s blivande vicepresident Mike Pence hur han och Donald Trump kommer att göra sitt yttersta för att inskränka hbtq-rättigheter. Efter klassiskt konservativ mall: genom att referera till den enorma vikten av religionsfrihet (givetvis bara för dem som praktiserar godkänd evangelikal kristendom) och djupt homofobt applicera lite lösryckt slentrian-idioti ur Gamla testamentet för att legitimera sina medeltida syften.

Rätten till abort måste givetvis genast förbjudas, samkönade äktenskap likaså. Hur kunde dessa styggelser ens ha legaliserats till att börja? Må de smutsiga sodomiterna brinna i skärselden! Och, förresten, varför slutade vi stena bögar till döds?

Pence och Trump lyckas om och om igen få det att låta som om det här verkligen är deras väljares främsta hjärtefrågor. Varken Pence eller Trump kommer sannolikt att läsa Grayson Perrys bok. Risken är snarare överhängande att ”The descent of man” och Perrys konst kommer att brännas på bål tillsammans med andra vidriga fjolligheter när Trump har sin första jätteheterosexuella och gammaltestamentliga barbeque på Vita husets gräsmatta.