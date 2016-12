Klimattrots mot Trump: ”Vi bygger en egen jäkla satellit”

Donald Trump och Kaliforniens guvernör Jerry Brown. Foto: AP

– Vi har forskarna, vi har universiteten, vi har de nationella laboratorierna och det politiska inflytande som krävs, sade demokraten Brown häromveckan inför över 3 000 klimatforskare som samlats i San Francisco för konferens.

– Vi kommer att klara det, tvivla inte.

Han får medhåll av Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, som i nuläget gästforskar i Colorado i USA. Landets delstater har stort självbestämmande och Kalifornien har gått i bräschen tidigare när gäller olika typer av miljöhänsyn, påpekar han.

Annons X

Kaliforniens demokratiske guvernör Jerry Brown vid en presskonferens under fjolårets torka i Kalifornien. Arkivbild. Foto: Rich Pedroncelli/AP/TT

– Kalifornien en av världens största ekonomier, det spelar stor roll hur man agerar. Och det har signaleffekt på andra delstater. Många delstater är betydligt mer progressiva än vad Trump är.

Forskarna som lyssnade till Jerry Brown, medlemmar av Amerikas Geofysiska förbund, sade sig vara förskräckta över republikanens retorik rörande klimatförändringar samt vissa utnämningar han gjort, som att klimatförnekaren Scott Pruitt ska bli chef för miljöskyddsmyndigheten EPA, skriver San Francisco Chronicle.

Under valrörelsen kallade Trump klimatförändringarna för "en bluff" som kineserna skapat och sade att ingen riktigt vet om de är på riktigt – vilket går tvärtemot den samlade meningen hos världens forskare. Han sade också att USA ska dra sig ur det globala klimatavtal som slöts i Paris i fjol, något Tjernström säger är lättare sagt än gjort.

I somras härjade skogsbränder i Kalifornien, dessa i Carmel Valley. Arkivbild. Foto: David Royal/AP/TT

Efter valsegern verkar dock Trumps inställning ha mjuknat något. Den blivande presidenten har träffat förre vicepresidenten och klimataktivisten Al Gore och sagt att han ska ha ett öppet sinne. Men tillsättningar som Scott Pruitt tyder på det motsatta. Forskare på energidepartementet uppges jobba frenetiskt för att bevara klimatdata som de fruktar att näste energiminister – Rick Perry, tidigare Texasguvernör och en man som står oljeindustrin nära – vill förstöra.

Innovationsstarka Kalifornien har skrivit under en avsiktsförklaring med över 200 länder, delstater och regioner som går ut på att begränsa de klimatpåverkande utsläppen per invånare och år rejält. Man planerar också att nå upp till de i nuläget lagstiftade målen om minskningar av utsläppen till 40 procent under 1990 års nivåer till 2030.

– Kalifornien kan bidra stort till bekämpningen av klimatförändringar, oavsett vad som pågår i Washington, sade Brown häromdagen till tidningen The New York Times och lovade "action".

Men frågan är komplex. Dels är de nationella forskningslaboratorierna i Kalifornien beroende av federala anslag från Washington DC. Och dels riskerar Kalifornien att bolag flyr till andra delstater om man håller fast vid strikta utsläppsregler och annan miljöreglering. Brown har många lokala politiker med sig, men näringslivet har uttryckt farhågor. Tjernström tror dock att bolagen är mer flexibla än vad man låter påskina.

En helikopter deltar i bekämpningen av sommarens skogsbränder i Carmel Valley i Kalifornien. Arkivbild. Foto: David Royal/AP/TT

– Företagen anpassar sig, det har de gjort på många platser. De vet att verkligheten ser ut så här och att man måste förhålla sig till den, säger han.

Samtidigt har många Kalifornienbor de senaste åren fått känna på det mer extrema väder som anses följa i växthuseffektens spår. Delstaten har till exempel drabbats av stora skogsbränder och extrem torka, vilket lett till ransonering av vatten.