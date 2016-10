Klickmonstren som hypnotiserar svenska barn

Foto: Hatten Förlag

BIBBI (gul)

Kort:

BOBBO (röd)

Annons X

Kort:

DADDA (grön)

Kort:

DIDDI (rosa)

Kort:

DODDO (blå)

Kort:

Ett mantra ska ju vara hemligt. Men jag tänker avslöja mitt. Det finns ändå där ute. ”Nuuuuu-nu-nu-nu-nuuuuu-nu-nu-nu-na-nu-nu-nu-nu-nu-nunuuuuuuu”, en passage i ”Första låten” med Babblarna.

Hatten förlag, som står bakom den animerade succén Babblarna, har i skrivande stund 170 miljoner visningar på sin Youtube-kanal. Av sajtens tio genom tiderna mest visade svenska klipp utgörs tre av Babblarna. Då ska det också sägas att tre är det antal musikvideor som hittills har gjorts med Babblarna. Populärast av dem, och trea på listan som sådan, efter Petri Vehviläinens ansökan till Idol och ”Boten Anna”, är ”Babblarna 6 gånger! (långversion)” där ”Första låten” och ”Babblarnas stompalång tut pling sång” varvas. Låter det som rotvälska?

De animerade figurerna Babblarna – Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo – gjorde entré år 2008. Har man inte haft barn under tre år sedan dess har de högst sannolikt passerat under radarn. Är man däremot i målgruppen, indirekt, har man förmodligen både lärt sig deras namn och hört de enkla, slagkraftiga låtarna så många gånger att man tvingats hitta metoder för att koppla ifrån, gå in i ett meditativt tillstånd.

– Små barn är ju tjatiga, det kommer man inte ifrån, säger Anneli Tisell när jag beskriver min tillvaro.

Det är hon som har skapat Babblarna, så som vi känner dem i dag. Figurerna är baserade på de som Iréne Johansson, fonetiker och professor i specialpedagogik, utvecklat sedan 1970-talet som en del av Karlstadmodellen för språkträning. De har olika färger och kroppshyddor baserade på geometriska figurer. Diddi är en cerise cirkel, Doddo ett blålila hjärta, Bibbi en gul rektangel, och så vidare. Konceptet lanserades som ett pedagogiskt lekmaterial för barn med särskilda behov. Men på de förskolor där man köpte in Babblarna märkte man snart att de fick fäste hos hela barngruppen. I dag finns musikvideor, böcker och spel, mjukisfigurer och leksaker. Och nu kommer alltså den första långfilmen, vilket – med tanke på det hittills begränsade och extremt flitigt varvade musikvideoutbudet – är en stor nyhet för små barn och deras föräldrar. Så mycket kan avslöjas som att det inte är frågan om 84 minuters sammanhållen handling utan en rad korta filmer, musikvideor och dansfilmer. Och jo, både ”Första låten” och ”Stompalång tut pling sång” ingår.

Det var när Anneli Tisell var föräldraledig med sonen Nils, i dag 19 år, som idén om Babblarna föddes. Nils har Downs syndrom och den pedagogik som fanns var ”förskräckligt förpackad”.

– Det var stenciler som någon hade kopierat upp 20 gånger. Det var jättebra innehåll, men det fanns ingen studs och puts. Det finns ju ingen som tycker det är kul. Och då tar det slut där.

Eftersom hon själv var verksam inom grafisk design och marknadsföring var steget inte långt till att försöka göra något åt saken.

– Formgivning för marknadsföring är egentligen ganska likt formgivning för pedagogik. I båda fallen handlar det om att locka målgruppen att se det man vill att de ska se. I det ena fallet handlar det om tvål, och i det andra är det kunskap, men de grepp man använder är desamma.

Inom Karlstadmodellen förekommer enkla tygdockor. De utvecklades, fick delvis nya färger för att svara bättre mot färgblindhet och tilldelades karaktärsdrag.

– Vi ville att de verkligen skulle leva. Nu, med kortfilmerna, har vi fått användning för det, säger Anneli Tisell.

På tal om karaktärer är det en sak som verkar ha förbryllat många med mig. Det är hur det kommer sig att Dadda, den gröna babblaren som bär blöja, låter så härjad? ”En sönderrökt sjömans röst”, skrev en kompis.

– Det är en figur vi älskar. Dadda har så starka kontraster, tack vare den jättemörka rösten. Vi ville ha en figur som skulle förstå lite långsammare, vara lite klumpigare och snubbligare. Blöjan blev symbolen för det. Men att Dadda skulle ha seglat på de sju haven... Nej. Dadda är född med den här rösten.

Ur ett marknadsföringsperspektiv är Babblarnas framgång intressant. Den egentliga målgruppen har inga pengar. De vet inledningsvis inte ens hur man klickar sig fram till det man vill ha. Word of mouth är i många fall inte heller någon möjlighet, eftersom de ännu inte har lärt sig att prata. Men utöver förskolan är föräldrar givetvis en inkörsport.

– Föräldrar blir desperata. Barn vill inte sova, inte vila, inte sitta stilla när de äter. Då testar man det man har fått höra funkar. Och någonstans längs med vägen får man tips om Babblarna. Jag har till och med hört att Vårdguiden rekommenderat det när föräldrar ringt, säger Anneli Tisell.

Barnkultur har ju den egenheten att den nästan undantagslöst skapas av andra än målgruppen. Men här, precis som i fallet med brittiska långköraren Teletubbies, är innehållet i fascinerande hög grad riktat till barn. Det är deras värld som tar form, bjärt och förunderlig.

– Väldigt mycket kommer ur att jag, som är det kreativa navet, håller extremt hårt i att innehållet inte får dra i väg och bli för vuxet. Livet med Nisse har gett mig ett starkt filter. Jag ser genast när det inte funkar och i stället speglar vuxnas smak och tycke, säger Anneli Tisell.

– Vi ser exempelvis djup och perspektiv i en bild. Det gör inte riktigt små barn. Därför har vi tagit bort bakgrunderna, så att de enkelt ska uppfatta vad som sker.

Nyttofunktionen finns där, men trots att det rör sig om ett i grunden pedagogiskt material är den inte i fokus för betraktaren. Framför allt, är min erfarenhet, gör Babblarna barn glada. Och föräldrar mer eller mindre vansinniga. Vilket väl är precis som det ska vara. Hur skulle något annars någonsin gå framåt?