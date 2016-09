Klassdilemma ökar klyftor i Kina

Asiatiska städer expanderar utåt och uppåt. Peking har även växt nedåt. Skyddsrum har gjorts om till långa korridorer med små rum. Dörrarna står på glänt för att hjälpa luftcirkulationen. Därinnanför ryms inte mycket mer än en säng. En miljon människor bor på det här viset under den kinesiska huvudstaden. Innan och efter arbetsdagen syns de slinka upp och ned ur källaringångar. Över jord kallas de för ”råttstammen”.

De ekonomiska klyftorna har öppnats dubbelt så snabbt som i resten av världen.

– Det är många som är rädda för de som bor under marken, men de är helt vanliga människor, säger Annette Kim, en amerikansk forskare som studerat underjordsbefolkningen genomgående. De kommer från landsbygden och har inte råd med annat boende. De ser sig som oturliga som inte fötts på rätt ställe.

En hemlös man sover bredvid ett plakat med texten "Culture Square" i Beijing, Kina. Foto: Ng Han Guan/AP

Asien har två framgångsrika årtionden bakom sig. Regionens andel av världens BNP har dubblats, fattigdomen halverats. Andra siffror målar däremot upp en dystrare bild. De ekonomiska klyftorna har öppnats dubbelt så snabbt som i resten av världen. Antalet dollarmiljonärer skjuter i höjden, samtidigt som resten av befolkningen har fastnat i utvecklingen.

Medelklassen pressas. Fattigdomsgränsen räcker inte för överlevnad. Det bådar illa för en region världsekonomin fäster stort hopp vid. Nya studier visar att ojämlikhet hejdar tillväxt. Tydligast är situationen i de många megastäderna.

Det är klart att ingen vill bo där och att det inte är långsiktigt byggt. Men standarden är ibland relativt bra.

Pekings underjordsboende började, som mycket annat i Kina, med beslut ovanifrån. Det första kom 1969, då Kina utkämpade ett blodigt krig mot Sovjetunionen. Partiordförande Mao Tse Tung gav order om att gräva djupa tunnlar och omkring 20 000 skyddsrum byggdes.

På åttiotalet blåste fredligare och mer kommersiella vindar och de underjordiska kamrarna omvandlades för att ge profit. Somliga blev vandrarhem, andra rullskridskorinkar, biografer eller butiker. 1996 lagstadgades källarnas ekonomiska användning och bostadsdriften slog igenom.

– Underjordsutrymmena har alla ventilation, elektricitet och vatten, säger Kim. Det är klart att ingen vill bo där och att det inte är långsiktigt byggt. Men standarden är ibland relativt bra.

Hemlös kvinna tigger på gatan i Hong Kong. Foto: Bob Henry/IBL

Framförallt är priset hälften av vad rum ovan jord kostar. Och hyresgästerna slipper pendla från förorten. Subventionerat boende är inte att tänka på. Enligt hukou, Kinas registreringssystem, måste invånare söka välfärd i orten de kommer från. Brist på arbetstillfällen har ändå lett till en massflytt till staden. Där blir landsbygdsborna ofrånkomligen andraklassmedborgare.

– Många kritiker, även inom Kina, säger att hukou är ett sätt för landet att hålla sig med en låginkomstbefolkning, säger Kim.

Kina, ett till ytan kommunistiskt land, står inför ett klassdilemma. Antalet superrika växer snabbare här än någon annanstans i världen. Alltfler bor i så kallade grindsamhällen och ger sig endast ut på staden med hjälp av chaufför.

De vinner på ojämlikheten och på att hålla marginaliserade grupper borta från det offentliga samtalet och bestämmande-

processen.

Samtidigt har folk på landsbygden svårt att ta sig någonstans. Många räknar med den ”kinesiska dröm” president Xi Jinping utlovat. Slit i grundskolan ska ge resultat på universitetet. Men de bästa högskolorna finns på östkusten, och de flesta platserna där är reserverade för lokalbor.

Växande frustration har blivit ett rejält huvudbry för Xi, som sagt att ojämlikheten hotar att störta partiet. Landsbygdsbor protesterar, men stadsbor likaså. För samtidigt som regeringen har börjat lätta på hukou och kvotera in studenter från underutvecklade områden räds den urbana befolkningen att de ska behöva ge upp sina privilegier.

Historien upprepas, om än i olika drag, runtom Asien. Det stigande välståndet gagnar främst en liten grupp, och frustrationen ökar. I Hongkong har tidningarna det senaste året frossat i vilken kinesisk IT-mogul som köpt den dyraste villan i staden: Jack Ma (Alibaba) eller Pony Ma (Tencent). De bägges nyaste bostäder har värderats till omkring två miljarder kronor styck.

Lyxbutiken Cartier i ett exklusivt shoppingcenter i Shanghai. Foto: IBL



Urban fattigdom är på uppgång och är underrapporterad.

Samtidigt blir det allt vanligare att bo i så kallade ”båsbostäder”, små utrymmen i lägenheter eller kontorslokaler som avdelats med temporära väggar. I Thailand kommer barn till superrika undan med mord medan oskyldiga migranter på slavkontrakt sätts dit. I Filippinerna och Indonesien har de som tagit hand om utländska märken som Coca-Cola och McDonald’s blivit miljardärer. Samtidigt offrar miljontals kvinnor i de två länderna relationen till sina barn för att passa andras barn utomlands.

Det liknar resten av världen, bara mer extremt. Fram till 1990-talet ökade både tillväxten och jämlikheten i regionen. Sedan tvärvände det.

Skeva nyliberala reformer från årtiondet innan hade slagit rot. Ghulam Mustafa Talpur, kampanjkoordinator i Asien för organisationen Oxfams jämlikhetsprojekt Even it Up, säger att prioriteringar som ansvarigt styre, infrastruktur och humankapital helt hade åsidosatts för att skapa fri rörlighet åt kapital och slopade skatter.

– På grund av pengarna som strömmade in fick folk med makt möjlighet att styra politiken, säger han. De vinner på ojämlikheten och på att hålla marginaliserade grupper borta från det offentliga samtalet och bestämmandeprocessen.

Offentliga utgifter för utbildning, hälsa och socialt skydd är särskilt effektiva för att minska inkomstklyftor.

Kinesiska kunder vid en smyckesdisk i Lianyungang city. Foto: IBL

Ofta talas det om att hundratals miljoner har lyfts ur fattigdom. Den uträkningen kan vara en överdrift.

– Inkomst behöver inte vara den bästa måttstocken, säger Hashim Zaidi, manager för Oxfams urbana program. Fattigdomsgränsen räknar in landsbygden, där du inte behöver betala för allt du gör. Urban fattigdom är på uppgång och är underrapporterad.

Förra året höjde Världsbanken fattigdomsgränsen från 1,25 till 1,9 amerikanska dollar. Många menar däremot att detta inte är nog, utan borde höjas till över fem dollar för storstäder.

– Alla vet att det är extremt dyrt att vara hemlös, i vilken stad du än befinner dig.

Att fattiga just ”lyfts” ur fattigdom antyder också att det skulle vara ett systemets bedrift. Men om systemet lyckats med något är det snarare att hålla låginkomsttagare kvar på det näst sista pinnhålet. Löneutvecklingen har stagnerat och välfärd saknas.

– Offentliga utgifter för utbildning, hälsa och socialt skydd är särskilt effektiva för att minska inkomstklyftor, säger Jong Woo, ekonom på Asian Development Bank (ADB).