SvD:s läsare: ”Ett skämt att en lärare har denna åsikt?”

Den här ryggmärgsreflexen att sänka kraven när det tar emot oroar mig. Ska vi slopa var/vart också? Tror inte andra resonerar så. Them think we could learn from they. Annika

Det är definitivt INTE dags att slopa någonting. Däremot är det dags att införa korrekt svenska på skolschemat igen. Vi ser hur en hel jäkla generation kämpar med totalt självklara saker som de och dem, sammansatta ord, punkt, komma och frågetecken. Varför? Jo för att de har haft DÅLIGA lärare som inte behärskar sitt eget förbaskade språk! Skärpning, Sverige! Robin Takolander