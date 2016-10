Blodig slutstrid mot IS i Mosul – ”blir jämnad med marken”

Irakiska trupper förbereder inför striden om Mosul. Foto: Khalid Mohammed/AP

IS-kontrollerade Mosul är Iraks näst största stad. Det handlar om en både symboliskt och militärstrategiskt viktig punkt.

Det är nog tyvärr så att den här staden kommer att jämnas med marken under de här stridigheterna.

Nu vet invånarna här att flygbombningar närmar sig. I helgen släppte irakiska flygvapnet flygblad över staden, för att varna om en kommande offensiv, rapporterar CNN.

– Det är ett beprövat sätt att försöka tala med mjuka metoder först, och att samtidigt förbereda civilbefolkningen, säger Lars Nicander, chef för centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

Mosul intogs sommaren 2014 av terrororganisationen IS. En Irakledd offensiv, med amerikanskt stöd, har planerats länge.

– När nu flygbladen börjar regna ner så är det klart att det uppstår en väldig skräck i staden, oavsett vilken sida man befinner sig på. Vi står inför ett stort slag som kommer att orsaka väldigt mycket lidande, säger Robert Egnell, chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan.

Han menar att offensiven, där olika styrkor tillsammans med den USA-ledda koalitionen ska försöka bekämpa IS, kommer att bli ”en jätteutmaning”.

Mosul är en stor stad. Det är dessutom en strategiskt viktig plats för IS av bland annat logistiska skäl.

– Det är nog tyvärr så att den här staden kommer att jämnas med marken under de här stridigheterna. Det är inget IS bara kan lämna, för att dra sig tillbaka till nästa stad.

Ingen vet hur många människor som finns kvar i Mosul, men det finns uppskattningar om mellan 1,2 och 1,5 miljoner.

Sakta men säkert trycks IS tillbaka från alla riktningar just nu.

FN:s flyktingorgan UNHCR har varnat för att offensiven för att återta Mosul kommer att orsaka en stor flyktingkatastrof. Minst 700 000 människor kan komma att behöva akut nödhjälp som mat, tak över huvudet, vatten och sjukvård.

Om den här operationen lyckas, är kampen mot IS vunnen då?

– Nej, det är den inte. IS huvudstad finns ju kvar i Raqqa. Och IS har kärnterritoriet inne i Syrien. Så det finns mycket kvar. Men sakta men säkert trycks IS tillbaka från alla riktningar just nu, säger Robert Egnell.

Motgångar för IS i Irak och Syrien kan samtidigt innebära ökad terrorrisk i Europa.

– Det har ju spekulerats i att ju mer pressat IS blir, desto mer vill man visa att man fortfarande betyder något och att man kan göra attacker i väst, säger Lars Nicander.

Även om IS nu trycks tillbaka så kommer det att krävas ett stort internationellt engagemang i Irak och Syrien under lång tid framöver, betonar Robert Egnell. Det handlar om att hantera grundorsakerna till radikaliseringen och IS spridning, som det stora missnöjet bland sunnimuslimer, men också om att stötta återuppbyggnad och försoning.

Det räcker inte att besegra IS militärt, säger han och drar en parallell till utvecklingen i Libyen efter Natoinsatsen och avrättningen av Gadaffi.

– Vi har gång på gång så att säga besegrat fienden militärt. Men om man inte hanterar orsakerna till att de finns där från början så tycks de poppa upp igen med förnyad kraft.