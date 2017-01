WSJ ägs av News Corp Foto: Mark Lennihan

Jag läser Wall Street Journal varje dag året runt. Det är en tidning i världsklass.

På ledarplats är WSJ konservativ men det är en konservatism som har många sidor.

Bland de fasta WSJ-kolumnisterna finns t ex den konservative Brett Stephens som nog under förra året var den inflytelserike politiske kommentator som hade de hårdaste orden att säga om perspektivet att Donald Trump skulle bli USAs president.

I dagens ledare ( Bonfire of the Intelligence Vanities) kommenteras den politiska röran kring ”hackandet” av mejlen från det demokratiska partiet. Jag ska inte upprepa vad som står där, men själva avslutningen av ledaren är en uppmaning till Donald Trump som verkligen är sakligt tung och välformulerad:

Instead of assailing every critic out of political and personal vanity, it’s time for Mr. Trump to realize that the best revenge against his implacable opponents is to succeed as President.

(I stället för att angripa varje kritiker på grund av politisk och personlig fåfänga, är det dags för Mr Trump att inse att den bästa hämnden mot hans oförsonliga motståndare är att lyckas som president.)

Lyssnar Trump Tower?