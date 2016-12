Kläderna gör Nobelpristagaren

När Bob Dylan utnämndes till Nobelpristagare sa en bekant att oavsett vad man tycker om Dylans litterära gärning kommer han åtminstone vara den mest välklädda manliga pristagaren någonsin. Kulturmagasinet Esquire kommenterade till exempel Nobelnyheten genom att omnämna Dylan som en ”Style God”.

Nu när han inte dyker upp den tionde december måste vi fråga oss vad vi stilmässigt går miste om. Det är svårt att föreställa sig hur Bob Dylan tågar ner för trapporna i Stadshuset med prinsessan Madeleine under armen – än svårare att han skulle göra det som en bland andra pingviner.

Dagens Dylan gillar att bära western-slips (en så kallad bolo) och svart kavaj med avslappnat snitt som han gärna matchar med glammiga byxor med smokingrevär eller i helvitt. Som krona på verket: en hatt. Kanske en Stetson, kanske en från Nick Fouquet, kanske samma hatt han hade på sig under ”Rolling thunder revue”-turnén 1975-1976.

Det tycks osannolikt att Bob någonsin har mött en hatt han inte tyckte om. I Dylans förflutna finner vi: springpojkekeps, panamahatt, otaliga varianter av cowboyhatten, fedorahatt, sotarmössa, truckerkeps, matroshatt, gammaldags MC-hatt med snörning, cylinderhatt, Davy Crockett-hatt – listan kan göras hur lång som helst.

Bob Dylan med Robbie Robertson, gitarrist i The Band vid en presskonferens i Solna 28:e april 1966, dagen innan Dylans spelning i Konserthuset i Stockholm. Foto: Olle Lindeborg/TT

Vissa försöker dela in Dylans stil i olika epoker, från ”workwear” under den tid han var influerad av Woodie Guthrie, till den trådsmala rockbeatnik som framträdde 1965-1966 och som kanske är den look som oftast anförs som bevis på Dylans status som stilikon. Men en inblick i hans garderob visar att även om det finns en utveckling är det inte en Bowie-artad kameleont vi har göra med.

Jag vill framföra en annan tes här: Bob Dylan har varit konstant i sin stilistiska kärna och snarare anpassat den efter tid och rum. För genom alla år och alla foton har hans burr aldrig riktigt försvunnit. Kortklippt är det endast i början av hans karriär och när han väl skaffat sig en vild man får den vara kvar. Istället för föränderlighet framträder en look som blandar lite rock i form av solglasögon och skinnjackor med countryns skjortor. Det bohemiska arvet från 60-talet syns i en och annan scarf eller hans hår. Det är bara workwear-kläderna som inte får så stort utrymme efter 1965, men även de dyker upp så sent som 1993 (då Dylan såg ut som om han var med i Stereo MC’s).

Bob Dylan 1969 på Isle of Wight-festivalen. Foto: IBL

Så vad säger Dylans garderob om honom? Först att han själv, mitt i all sin konstnärliga ”oberäknelighet”, vet väldigt tydligt vem han är. Han bär sina influenser inför världen: hela hans garderob är en historia om USA, om dess traditioner och säregenheter. Det är inte en slump att det är kläder som skvallrar om vilda västern och dess enstöringar eller om arbetarklass och Davy Crockett.

Det andra benet i Dylans klädestetik är en önskan att framställa sig som en outsider, en konstnär. Det bångstyriga håret på behörigt avstånd från ”klipp dig och skaffa ett jobb”. Hans ointresse för herrmodets konvenanser, som uttrycks i att han matchar det formella med det subkulturella, eller i en förkärlek för feminina, prickiga blusar.

Bob Dylan är ett slags urhipster, en förlaga och ett skyddshelgon för hela den – främst amerikanska – undergroundkulturen.

Vi kommer inte att få se Bob Dylans Nobelutstyrsel. Men med tanke på att han tog emot den amerikanska presidentens frihetsmedalj 2012 i solglasögon och en kavaj med spännande spännen kan vi konstatera att cowboyhatt eller åtminstone westernslips hade varit en lågoddsare.