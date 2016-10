Stephen King om Trump: "Min nya skräckberättelse"

Foto: AP

I Twitterinlägget skriver King:

"Min senaste skräckberättelse: En gång i tiden fanns en man vid namn Donald Trump, och han ställde upp i presidentvalet. Vissa människor ville att han skulle vinna."

Stephen King har tidigare sagt att tanken på Donald Trump som president skrämmer honom mer än någonting annat.

Här några tweets från Stephen King om Trump:

My newest horror story: Once upon a time there was a man named Donald Trump, and he ran for president. Some people wanted him to win. — twitter.com

Breaking News: Reliable sources reveal that Donald Trump is actually Cthulu. The absurd hairdo isn't absurd at all. It hides the tentacles. — twitter.com