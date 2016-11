Kinberg Batra: Man måste få vara arg i debatten

Hanif Bali. Foto: Dan Hansson

Anna Kinberg Batra förnekar att den senaste tidens grova personpåhopp skulle vara ett uttryck för en problematisk partikultur inom Moderaterna.

Det var i torsdags förra veckan som Moderaterna digitala kommunikatör Delmon Haffo sa ”Dra åt helvete, din hora!” riktat till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i en livesändning på Youtube – samtidigt som partikamrater hörs skratta.

Haffo, som även tidigare gjort kritiserade utspel i sociala medier, fick omgående sparken. Ytterligare en person på Moderaternas kommunikationsavdelning har tvingats lämna sin tjänst och tre andra har fått varningar.

Annons X

Anna Kinberg Batra. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Vid en journalistträff i riksdagen på tisdagen förklarade Kinberg Batra att Moderaterna nu ska göra en nystart med den digitala kommunikationen, och att partiet söker en ny kommunikationschef efter Per Nilsson – som fortsätter i partiet som analyschef med ansvar för opinionen.

Moderatledaren försvarade samtidigt Nilsson, som även han hamnat i hetluften efter ett inlägg på Facebook häromveckan där han skrev: ”When they go low, we kick them in the balls”. Kinberg Batra sa att hon föredrog Michelle Obamas variant: ”When they go low, we go high” men att hon har fortsatt förtroende för Nilsson.

– Jag underkänner inte Per Nilsson som person. Det är ytterst mitt beslut att behålla honom, sa Kinberg Batra.

Hon kommenterade också den kontroversielle riksdagsledamoten Hanif Bali (M) med att folkvalda har ett personligt ansvar för hur de uttrycker sig i sociala medier.

– Det är väl känt att Hanif Bali fler gånger har varit på gränsen, och stundtals över gränsen, för vad som är acceptabelt, sa Kinberg Batra.

M-ledaren klargjorde samtidigt att kravet på att hyfsa tonen i den offentliga debatten inte kommer att hindra henne och partikamraterna från att rikta hård kritik mot politiska motståndare framöver.

– Får man vara arg i den offentliga debatten? Jajamensan! Den offentliga debatten skulle vara outhärdlig annars, sa hon.