Kina gör massivt intåg i Davos – siktar på ledarroll

Kinas president Xi Jinping höll tal i det schweiziska parlamentet i Bern under söndagen. Foto: Peter Klaunzer/AP

GENÈVE Under måndagen drar världens ekonomiska och politiska elit in i ett snötäckt och isande kallt Davos. För 47:e gången hålls World Economic Forums megamöte i den schweiziska skidorten, den högst belägna staden i Europa som under fem dagar sväller från 11 000 invånare till 30 000 personer. Bland deltagarna finns presidenter, premiärministrar och hundratals näringslivstoppar omgivna av stjärnglitter från Hollywood och en skara kungligheter.

Årets Davosmöte är speciellt på flera sätt. Det hålls i den geopolitiskt kanske mest instabila tiden sedan andra världskriget med ökande populism, antiglobaliseringsvindar, EU-kris med brexit, hotande kollision mellan bjässarna Kina och USA samt nervositet kring nye amerikanske presidenten Donald Trump.

Sällan har så många osäkra kort legat på det internationella bordet som i dag. Till detta kommer krig och konflikter i länder som Syrien, Irak och Jemen, kampen mot terrorgrupper samt världens största flyktingströmmar som inte visar tecken på att sina.

Annons X

Speciellt är också Kinas plötsliga och massiva intåg i Davos. För första gången kommer en kinesisk ledare till det ekonomisk-politiska toppmötet – dessutom med en jättedelegation. President Xi Jinping landar i alpriket med åtta partitoppar och ministrar, och väntas bli mötets mest glänsande och omstridda stjärna.

− Huvudintresset blir sannolikt den unika kinesiska delegationen. Men debatter om hur vi kan skapa mer inkluderande samhällen blir också centrala. Förenklade lösningar på komplexa problem är dömda att misslyckas. Vi kan inte bara ha populistiska lösningar, säger 78-årige WEF-grundaren Klaus Schwab inför mötet.

Kinas närvaro är också laddad i en tid när landet söker nya handelsmöjligheter i tron att USA blir alltmer isolationistiskt och protektionistiskt under Donald Trump som vill införa tuffare tullar mot främst Kina och Mexiko. Trump intar presidentposten den 20 januari, samma dag som Davosmötet slutar.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

− Årets Davos kan blir starten på Kinas nya roll som ledare för globalisering och snabb återhämtning av världsekonomin, skriver kommentatorn Sun Ding för Kinas officiella nyhetsbyrå Xinhua – något som amerikanska bedömare viftar bort som struntprat vilket i sin tur speglar de ökande spänningarna mellan stormakterna.

Årets möte i Davos blir också det hittills mest välbesökta med 3 000 näringslivstoppar och politiska höjdare från 90 länder som ska tala om allt från cybersäkerhet och klimatkollaps till global näthandel och hisnande inkomstklyftor under 400 sessioner, event och myriader av middagar och cocktails. Det övergripande temat blir ”ansvarsfullt och lyhört ledarskap”. En tema som sannolikt speglar dagens instabila globala situation.

Bland andra höjdare på plats märks USA:s avgående vicepresident Joe Biden och utrikesminister John Kerry, Anthony Scaramucci från Trumps övergångsteam, brittiska premiärministern Theresa May, FN:s nya generalsekreterare Antonio Guterres och Nato-chefen Jens Stoltenberg. Från Sverige kommer statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson.

Från näringslivet finns över 1 000 företag representerade med fixstjärnor som Sheryl Sandberg från Facebook, Jack Ma från kinesiska Alibaba och finansfilantropen George Soros. Bland kändisarna märks Matt Damon, Shakira och Forest Whitaker.

Varje år noteras också vilka som inte kommer till Davos. I år är Europas bås anmärkningsvärt tomt. Varken Tysklands Angela Merkel, Frankrikes François Hollande eller EU-kommissionens Jean-Claude Juncker dyker upp och från krisande Italien kommer bara finansministern – kanske tecken på att Europa har annat att tänka på än workshops i Davos.