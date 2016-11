Kompisar Foto: Gerald Herbert

Many people would like to see @Nigel_Farage represent Great Britain as their Ambassador to the United States. He would do a great job!

@realDonaldTrump

Donald Trump blev fråntagen sin Twittertelefon i valrörelsens slutskede, men nu har han uppenbart fått den åter.

Annons X

Han är nu lika obetänksam och egotrippad som någonsin tidigare.

Nu senast tyckte han att den brittiska regeringen skulle utse UKIPs Nigel Farage till brittisk ambassadör till USA.

Det är en oerhört fånig tanke.

Farage har inga förutsättningar att sköta någon annan uppgift i den amerikanska huvudstaden än att säga ja och amen till allt som denne självutnämnde kejsare av Amerika får för sig.