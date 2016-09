KD vill ge unga CSN-liknande startlån till bostadsköp

Caroline Szyber, KD. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Bostadsrätter, småhus och ägarlägenheter ­– Kristdemokraterna vill underlätta för unga att ta första steget in på bostadsmarknaden och det egna boendet.

Bakgrunden är att det i dag är svårt för många som saknar egen insats att få lån hos banken.

– Det här handlar om att få statligt stöd för att kunna finansiera kapitalinsatsen i form av topplånet, upp till 15 procent, säger Caroline Szyber.

Inspiration har hämtats i Norge och Storbritannien där olika slags startlån redan finns. Exakt utformning, storlek på möjliga lån och vilka insatsen ska rikta sig till vill KD låta utreda.

Szyber pekar på dagens CSN-lån som en modell att snegla på.

– CSN-lånet får man låna under en viss period och det ska betalas tillbaka under en längre tid. Många av de experter vi talat med nämner just CSN-lånet som möjlig förebild att bygga vidare på.

Caroline Szyber påpekar att det är centralt att problemet med överskuldsättning inte förstärks.

– Fokus är att lösa problemet med de höga trösklarna utan att det påverkar den svenska bostadsmarknaden på ett negativt sätt. Vi behöver inte större osäkerhet, säger hon.

I sin skuggbudget kommer Kristdemokraterna av anslå 150 miljoner kronor årligen från 2017. Hur långt den summan räcker har Szyber i dag svårt att uttala sig om.

– Man får se det här som ett pilotprojekt. Sen beror det på intresset och hur det fungerar. Och det är inte bara en insats för Stockholm. Även ute i landet finns många som inte får topplån.

Enligt Caroline Szyber är KD ännu enda parti i riksdagen att föreslå startlån för unga.