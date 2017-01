”KBT-terapi mycket större i Sverige än i USA”

Judith Beck är chef för det icke-vinstdrivande Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy i Philadelphia och docent vid universitetet i Pennsylvania, USA. Hennes far, Aaron Beck utvecklade den terapiinriktning som idag kallas KBT, kognitiv beteendeterapi. Aaron Beck som är 95 år gammal är fortfarande verksam.

Några böcker av Judith Beck (med flera):

• ”Cognitive therapy for challenging problems: What to do when the basics don’t work” (2005).

• ”The diet trap solution – train your brain to lose weight and keep it off for good” (2015).

• ”Cognitive behavior therapy: Basics and beyond” (2011, uppdaterad).

• ”Oxford textbook of psycho-therapy”.